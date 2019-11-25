شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتحول قيادة السيارات الأوتوماتيك طوال ساعات إلى طريق الإصابة بالجلطات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تقود سيارة أوتوماتيكية كثيرا أو ساعات طويلة؟ إذا كانت إجابتك نعم يجب عليك التوقف بعد ساعة أو ساعتين لاسترخاء ساقيك والحفاظ على رطوبتك أثناء القيادة.

وفقا لموقع " timesofindia" عندما تجهد ساقك اليسرى أثناء قيادة سيارة أوتوماتيكية قد تتسبب فى حدوث جلطة في أوردة الساق التى يشار إليها أيضًا باسم تجلط الأوردة العميقة (DVT).

هذه الجلطة قد تنتقل إلى الرئتين عبر مجرى الدم مما قد يتسبب في انسداد رئوي وهو انسداد في أحد شرايين الرئتين بسبب جلطة الدم ، مما يؤدى إلى انخفاض تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية، بما في ذلك القلب والعقل.

ويعتبر المدخنين والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة أو الأشخاص الذين خضعوا لعملية جراحية مؤخرًا أو الذين يعانون من أمراض طويلة هم أكثر عرضة لخطر الإصابة، ولكن أيضا هذا يمكن أن يحدث لأي شخص.

ما هو تجلط الأوردة العميقة؟

يحدث تجلط الدم عندما تتشكل جلطة في الدم وتسد الأوعية الدموية، وفي حالة حدوث جلطة دموية داخل الوريد الرئيسي، تسمى تلك الحالة باسم تجلط الأوردة العميقة التى تكون أكثر شيوعا في الساقين أو داخل الحوض.

تخثر الوريد العميق وفقا لتقرير موقع netdoctor" ليس خطيرًا طوال الوقت، ولكن تصبح الحالة خطيرة فقط أو حتى قاتلة، إذا أصبحت جلطة الدم كبيرة بما يكفي لحدوث انسداد داخل أهم الأوردة الكبيرة في الجسم، وخاصة تلك التي تنقل الدم من القلب إلى الرئتين.

الأوردة العميقة في الساقين والحوض كبيرة، لذلك يمكن أن تتشكل جلطات كبيرة الحجم، مما يجعلها تشكل خطورة واضحة إذا تحركت إلى الرئتين أو القلب.

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كيفية الوقاية من جلطات الأوردة العميقة

تشمل تدابير الوقاية من جلطات الأوردة العميقة ما يلي:

1- تجنب الجلوس كثيرا:

إذا كنت قد خضعت لجراحة أو كنت تستريح في الفراش لأسباب أخرى، فحاول ممارسة الرياضة في أسرع وقت ممكن، لأن الجلوس لفترة من الوقت، قد يعوق تدفق الدم، وإذا كنت تسافر مسافة طويلة بالسيارة، توقف كل ساعة وحاول تحريك قدمك.

إذا لم تستطع القيام، يمكنك ممارسة التمارين الرياضية للمنطقة السفلية من الساقين، جرب رفع كعبيك أو خفضهما مع الحفاظ على أصابع قدميك على الأرض، ثم رفع أصابع قدميك مع وضع كعبيك على الأرض.

2- قم بتغييرات بنمط الحياة:

إذا كنت من أصحاب الوزن الزائد حاول فقدان الوزن والإقلاع عن التدخين.

3- مارس التمارين الرياضية:

يقلل الانتظام في ممارسة التمارين الرياضية من خطر الإصابة بالجلطات الدموية، وهو أمر مهم بشكل خاص للأشخاص الذين يجلسون كثيرًا أو يسافرون بشكل متكرر.