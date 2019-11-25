شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أطعمة تقوى الحيوانات المنوية.. أبرزها السبانخ والمكسرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الحمل يعد حلم الزوج والزوجة وفي جميع الأمور يجب اهتمام الجل بصحته وأيضا المرأة لتحقيق هذا الحلم، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي بعض الأطعمة التي علي الزوج تناولها لأنها تحافظ وتقوي صحة الحيوانات المنوية لديه، وتساعد في الحصول علي الحمل.

فإذا كنت تخطط للحمل أنت وزوجتك فعليك الإهتمام بتناول بعض الأطعمة التي تساعدك في الوصول لهدفك، وذلك وفقا لموقع "webmed".



اطعمة للزوج

أكدت العديد من الدراسات الطبية الحديثة ان تناول الرجل للأطعمة الغنية بالزنك تساهم بشكل كبير في زيادة عدد الحيوانات المنوية، ولذا علي الزوج تناول المكسرات والفاصوليا والألبان والقمح واللحوم الحمراء فهي أطعمة غنية بالزنك.

حمض الفوليك ليس هاما فقط للزوجة ولكنه أيضا مفيد للزوج فهو من العناصر الغذائية التي تساهم بشكل كبير بتحسين جودة الحيوانات المنوية لدي الزوج، ويساعد في زيادة عددها، ولذا عليك الإكثار من تناول السبانخ والخس والبرتقال والمكسرات.

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اطعمة مهمة

من أفضل العناصر الغذائية الجيدة لصحة الحيوانات المنوية هي الأطعمة الغنية بفيتامين ب12 لأنها تساعد علي إخراج الحيوان المنوي في أحسن صورة له، كما أنها تقلل من تلفها، ولذا عليك تناول اللحوم الحمراء والكبدة، والألبان والأسماك والجمبري، لأنها أطعمة تساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بهذا العنصر الذي يحتاجه.

الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة لها دور كبير في تحسين جودة الحيوانات المنوية، ولذا علي الزوج تناول الفراولة والكيوي والقرنبيط والكرنب والألبان.

الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د مفيد جدا لصحة الرجل، حيث أنها تزيد من إفراز هرمون التستوستيرون ويحسن حركة الحيوانات المنوية، ولذا عليك تناول البيض والاسماك والتونة.