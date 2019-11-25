شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار السريع للمكورات العنقودية ضرورى قبل علاج التهاب الحلق البكتيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العديد من الأمراض تحتاج إلى تناول ادوية المضادات الحيوية لعلاجها مثل لتهاب الحلق الناتج عن عدوى البكتيريا العقدية ، ولكن قبل تناول هذا النوع من الأدوية يجب اجراء اختبار بكتيريا سريع، ويستخدم الاختبار بشكل شائع لمعرفة ما إذا كانت بكتيريا المكورات العقدية موجودة على سطح الحلق.

ووفقا لما أكده تقرير "healthline" فقديما كان يجرى هذا الاختبار ويستمر ليومين أو ثلاثة لإظهار نتيجته ، ولكن الآن يمكن أن تؤدي عدة أنواع مختلفة من اختبارات strep السريعة إلى نتائج في غضون دقائق إلى ساعات.

يمكن للاختبار السريع للمكورات العنقودية الكشف عن وجود البكتيريا المسببة لإلتهاب الحلق ، وهو الأكثر احتمالاً فى حدوث نوع خطير من الالتهابات.

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كيف يمكن الاستعداد للاختبار؟

اجراء هذا الاختبار لا يحتاج إلى إعداد ضروري قبله.

ماذا يحدث عند إجراء الاختبار؟

يتم فرك المسحة القطنية على الجزء الخلفي من الحلق لجمع عينة من المخاط، هذا لا يستغرق سوى ثانية أو اثنتين ويجعل بعض الناس يشعرون بإحساس قصير بالاختناق أو الاختناق، ثم يتم اختبار عينة المخاط بحثا عن بروتين يأتي من بكتيريا مسببة لالتهاب الحلق.

ما هي المخاطر من الاختبار؟

لا توجد مخاطر.

كم من الوقت قبل أن تعرف نتيجة الاختبار؟

النتائج قد تكون متاحة في دقائق لبضع ساعات، غالبًا ما يطلب منك الطبيب الانتظار حتى تظهر النتائج للبدء فى العلاج الذى يتم تحديده بناء على معرفه نوع البكتيريا التى سببت التهاب الحلق.