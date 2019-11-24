"الصحة العالمية" تطالب الدول بتطبيق التصنيف الجديد للأمراض

دعت منظمة الصحة العالمية الدول العربية إلى تطبيق التصنيف الدولي الجديد للأمراض المعروف بـ"التصنيف 11".

وقالت الدكتورة عزة بدر، مسؤولة نظم التسجيل والإحصاءات في إقليم شرق المتوسط بالمنظمة، إن التصنيف الجديد يحدد أسباب الأمراض وأسباب الوفاة ويقيس جودة الرعاية الصحية بمعايير أكثر سهولة وأكثر دقة، ما يساعد الدول على تحديد الأمراض الأكثر انتشارا على أراضيها.

وأضافت، على هامش مشاركتها في مؤتمر الاتحاد الدولي لإدارة المعلومات الصحية الذي اختتم أعماله بدبي، أن هذا التصنيف الجديد يساعد الحكومات في تحديد أسباب الأمراض، ما يسهم في الحد منها وبالتالي يحقق الوقاية منها ويحد من عدد المرضى والوفيات، كما يحقق وفراً كبيراً للدول في موازنات الصحة.

وأوضحت أن التصنيف يوفر لغة مشتركة بين المهنيين في مجال الصحة في أنحاء العالم، ما ييسر تبادل المعلومات الصحية، منوهة بأن مصر والكويت وتونس بدأت تطبيق التصنيف الجديد كمرحلة تجريبية.

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على جانب آخر، ذكر الدكتور أيهم رفعت رئيس المؤتمر الرئيس التنفيذي لشركة "اكيوميد" -الشريك الاستراتيجي لمؤتمر الاتحاد الدولي لإدارة المعلومات الصحية- أن المؤتمر شهد الإعلان عن إطلاق مبادرة لدعم المرأة الخليجية في سوق العمل من خلال تدريب سيدات خليجيات ومنحهن خبرة عملية في مجالات إدارة الرعاية الصحية والتسجيل والترميز الطب.

ولفت إلى أن المبادرة التي تطبقها شركة "نوبيليتي" سوف تبدأ في مرحلتها الأولى بتدريب السيدات في الإمارات والسعودية وعمان، إضافة إلى تدريب الكوادر الطبية في مجال إدارة دورة الإيرادات، ما يسهم في رفع عائد المستشفيات.

وأضاف رفعت أن المؤتمر شهد أيضاً إطلاق مبادرة تنفذها شركة "سانتيكتشر" لإصدار نظم إلكترونية تكشف أية أخطاء في عمليات التأمين الصحي وتنبه الكادر الطبي للخدمات الصحية لا يغطيها التأمين الصحي.

وشارك في جلسات المؤتمر -الذي يعقد للمرة الأولى بالشرق الأوسط- ممثلون عن منظمة الصحة العالمية والمجلس الصحي السعودي ووزارات وهيئات الصحة من 53 دولة من بينها مصر ولبنان والأردن والكويت وسلطنة عمان إضافة إلى ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ودول آسيوية.

وتناولت جلسات المؤتمر عدداً من الموضوعات أهمها الوسائل الحديثة للحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الصحية للمرضى والإسراع في التحول الإلكتروني بالمستشفيات والقطاعات الصحية واستخدام نظم المعلومات الصحية الفعالة والآمنة في المستشفيات.