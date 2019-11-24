انتبهي لتلك العلامات.. قد تشير لإصابة رضيعك بالجفاف!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دائمًا ما تكون الحيرة والغموض هما سيدا الموقف عندما يتعلق الأمر بصحة الرضيع؛ لأنه لا يستطع التعبير عما يشعر به وما يؤرقه.

وفي حين أن صغيرك قد يحصل على ما يحتاجه من سوائل من خلال الرضاعة، إلا أنه قد يتعرض للجفاف ويفقد السوائل بسبب القيء أو الإسهال أو التعرق، وحتى إذا لم يكن السبب واضحًا، قد يكون رضيعك مصابًا بالجفاف دون أن تدري.

لذا، ومن خلال مجلة "بارينتس"، نكشف لكِ عن علامات عليك الانتباه اليها؛ لأنها تشير لإصابة صغيرك بالجفاف:

جفاف الفم أو الجلد

تعدّ من أبرز العلامات، الجفاف داخل او حول الفم، على الشفاه أو في الوجه، بالإضافة إلى تشقق الجلد او تقشره وملاحظة أن الجلد ليس مرنًا.

برودة أو حرارة

قد يسبب الجفاف أيضًا الشعور بحرارة أو برودة غير طبيعية بيدي طفلك، وظهور هذه العلامة لا يجب تجاهلها، وحينها عليكِ تجربة إطعامه الحليب وتهدئته.

بكاء دون دموع

قد تلاحظين بكاء صغيرك دون دموع، وذلك يحدث نتيجة الجفاف، الذي قد يسبب جفاف العين؛ الامر الذي يؤثر على إنتاج العين للدموع.

حفاضات غير مبللة

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من علامات الجفاف، هي ملاحظة أن عادة تغيير الحفاضات أصبحت أقل، وذلك لأنه في الطبيعي وخاصة خلال الأشهر الـ 6 الأولى، عادة ما تتراوح مرات تغيير الحفاضات بين 5 و6 مرات في اليوم.

تغير لون البول

بالإضافة إلى قلة مرات تغيير الحفاضات، عليكِ ملاحظة تغير لون بول رضيعك؛ لأن تغيره للون الأصفر الداكن يشير لإصابته بالجفاف.

النوم كثيرًا

كما هو الحال مع الكثير من البالغين، يميلون للنوم كثيرًا بسبب شعورهم بالإجهاد؛ الأمر الذي يحدث نتيجة التغذية غير المناسبة والجفاف، لذا انتبهي إذا لاحظتِ إكثار صغيرك من النوم.

الشعور بالضيق وتقلب المزاج

عندما يكون طفلك جوعانًا أو مصابًا بالجفاف، قد يصبح سريع الانفعال ويشعر بالضيق معظم الوقت، ويبكي أيضًا دون سبب واضح.

قلة الحركة

بالإضافة إلى ما ذُكر أعلاه، تعد قلة الحركة أو الكسل واحدة من أبرز علامات إصابة طفلك بالجفاف، كما أن العطش ينضم لهذه القائمة.

لذا انتبهي، وعند ملاحظة أي من تلك العلامات، عليكِ استشارة الطبيب ليفحص رضيعك ويقدم له العلاج المناسب.