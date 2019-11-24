شكرا لقرائتكم خبر عن إذا كنت من ممارسى الرياضة.. تعرف على الأنواع المختلفة لالتهاب الأوتار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأوتار هي مجموعة أشرطة الليفية صغيرة تثبت العضلات والأنسجة بالعظام بكافة أنحاء الجسم، ولكنها ضعيفة قد تتعرض للالتهاب عند زيادة الضغط عليها مما يصاحبه الشعور بالألم.

ووفقا لما ذكره موقع" drugs" الأوتار يمكن أن تكون صغيرة ، مثل الأشرطة الدقيقة في اليدين ، أو كبيرة ، مثل الحبال الثقيلة الشبيهة بالرباط التي تثبت عضلات الساق أو الفخذ، في معظم الحالات.

سبب التهاب الأوتار غير معروف ، ولكن قد تحدث هذه الحالة عادةً لسببين وهما:

الإفراط في الاستخدام ، والتحميل الزائد نتيجة لزيادة مستوى نشاط معين ، مثل رفع الأثقال بسرعة كبيرة.

ونادراً ما تحدث هذه الحالة بسبب عدوى مثل السيلان، التهاب الأوتار هو الأكثر شيوعًا في الكتف والكوع والركبة والرسغ والكعب ، رغم أنه يمكن أن يحدث في أي مكان توجد فيه الأوتار في الجسم. لأسباب غير مؤكدة ، التهاب الأوتار شائع أيضًا عند مرضى السكري.

انواع التهاب الاوتارالتهاب أوتار الكتف

أكثر أنواع التهاب الأوتار شيوعًا في الكتف هو التهاب الأوتار في الكفة المدورة، وهو يشتمل على وتر العضلة فوق الشوكة ، التي ترتبط بالجزء العلوي من عظم الذراع العلوي (العضد) عند مفصل الكتف. أقل شيوعًا ، يتأثر وتر العضلة السفلية أو الأوتار الأخرى في الكفة المدورة.

في معظم الحالات ، يُصاب وتر فوق الشوكة نتيجة للإفراط في الاستخدام ، عادة في مهنة أو رياضة تتطلب رفع الذراع بشكل متكرر، يشمل الأشخاص المعرضون للخطر النجارين والرسامين واللحامين والسباحين ولاعبي التنس .

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التهاب الأوتار في الكوع

يشتمل نوعان من التهاب الأوتار عادة على الكوع: التهاب اللقيمة الوحشي والتهاب اللقيمة الإنسي. كلاهما إصابات الإفراط شائعة جدا بين الرياضيين المشاركين في الرمي والرياضات بالمضرب.

التهاب اللقيمة الوحشي (كوع التنس) يسبب الألم على الجانب الخارجي لمفصل الكوع من المحتمل أن تؤثر هذه الحالة على 40٪ إلى 50٪ من جميع الرياضيين البالغين الذين يلعبون رياضات المضرب، كما يمكن أن يكون سبب أي نشاط يلوي ويثني المعصم بشكل متكرر .

التهاب اللقيمة الإنسي (كوع لاعب الجولف) يسبب الألم على الجانب الداخلي من المرفق، إنها إصابة أقل شيوعًا من كوع التنس ، وعلى الرغم من اسمها ، فمن الأرجح أن تكون ذات صلة بوظيفة تتطلب حركات الكوع المتكررة مثل أعمال البناء أكثر من ممارسة الرياضة، عندما يحدث هذا كإصابة رياضية ، يمكن أن يحدث التهاب اللقيمة الإنسي عن طريق التأرجح المتكرر لأحد نوادي الجولف .

التهاب الأوتار في الركبة

إصابة شائعة نتيجة الاستخدام المفرط ، خاصة في لاعبي كرة السلة والعدائين.

التهاب الأوتار في الرسغ

يظهر التهاب الأوتار في الرسغ عادة في شكل مرض يسمى متلازمة دى كورفان ، وهي حالة تسبب الألم في الجزء الخلفي من المعصم عند قاعدة الإبهام، على الرغم من أن مرض دي كورفان يحدث عادة في الأشخاص الذين يفرطوا فى استخدام الإبهام أو يقرصوه مرارًا وتكرارًا ، إلا أنه يحدث أحيانًا أثناء الحمل أو بدون سبب معروف.

التهاب وتر أخيل

يؤثر هذا الشكل من التهاب الأوتار على وتر أخيل ، وهو وتر كبير يشبه العظم ويعلق بعظم الكعب في الجزء الخلفي من القدم، عادة ما يكون سبب التهاب الأوتار لدى أخيل هو الإفراط في الاستخدام ، خاصة في الألعاب الرياضية التي تتطلب الجري أو القفز المتكرر ، وتمثل 15٪ من جميع الإصابات الجارية.

قد يكون التهاب الأوتار في أخيل مرتبطًا بتقنية الركض الخاطئة أو بالأحذية غير المناسبة ، إذا كان الجزء الخلفي من الحذاء ينتشر في وتر أخيل فوق الكعب، في كثير من الأحيان ، يرتبط التهاب الأوتار في أخيل بمرض التهابي ، مثل التهاب الفقار اللاصق ، التهاب المفاصل التفاعلي ، النقرس أو التهاب المفاصل الروماتويدي.