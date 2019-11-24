شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنواع الفتاق وطرق الوقاية منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يولد الكثير من الأطفال ولديهم العديد من المشاكل الصحية التى قد تحتاج بعضها لإجراء جراحات عاجلة، أحد أبرز هذه الحالات الفتق.

ووفقا لموقع " drugs" يحدث الفتق في الفخذ والذى يطلع عليه "الإربي" عندما ينتفخ جزء من الأمعاء عبر بقعة ضعيفة في جدار البطن في القناة الإربية.

القناة الأربية هي ممر يمر عبر جدار البطن بالقرب من الفخذ، الفتق الإربي أكثر شيوعًا بين الرجال بعشر مرات مقارنة بالمرأة يصاب واحد من كل أربعة رجال بفتق في مرحلة ما من الحياة.

هناك نوعان من الفتق الإربي:الفتق الإربي غير المباشر

يحدث هذا عندما يظل الفتح الداخلي للقناة الإربية ، والذي يغلق عادةً بالقرب من وقت الولادة ، مفتوحًا، وهذا يسمح لجزء من الأمعاء بالانزلاق عبر القناة الإربية، غالبًا ما يتم تشخيص هذه الفتق خلال السنة الأولى من العمر ، ولكنها قد لا تظهر حتى سن الرشد تؤثر هذه الحالة على ما بين 1٪ و 5٪ من المواليد الجدد وحتى 10٪ من الأطفال المبتسرين.

الفتق الإربي المباشر

الفتق الإربي المباشر يحدث عندما يبرز جزء من الأمعاء من خلال ضعف في عضلات البطن على طول جدار القناة الإربية، هذه حالة شائعة عند البالغين ، ولكنها نادراً ما تحدث عند الأطفال.

في البالغين، قد يصابون بالفتق الإربي المباشر وغير المباشر ،يمكن أن تحدث على واحد أو كلا الجانبين من الفخذ وهو الأمر الذى يحتاج إلى جراحة عاجلة.

هناك نوع من الفتق يسمى الفتق الفخذي يمكن أن يبدو مشابهاً للفتق الإربي، الفتق الفخذي أكثر شيوعًا لدى النساء منه لدى الرجال، قد تتسبب في ورم أسفل الفخذ ويمتد إلى الجزء العلوي من الفخذ. في الفتق الفخذي ، يبرز جزء من الأمعاء من خلال الممر الذي يتم استخدامه عادة بواسطة الأوعية الدموية الكبيرة الشريان والوريد الفخذي عند مرورها بين البطن والساق، الفتق الفخذي هو الأكثر شيوعا في النساء الأكبر سنا ، يعانون من زيادة الوزن.

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اعراض الإصابة بالفتق الإربى

في البداية ، قد لا يؤدي الفتق الإربي إلى أي أعراض أو قد يسبب فقط الشعور بالثقل أو الضغط في الفخذ، من المرجح أن تظهر الأعراض بعد الوقوف لفترات طويلة، أو عندما تمارس أنشطة تزيد الضغط داخل البطن ، مثل رفع الأثقال أو السعال المستمر أو الإجهاد أثناء التبول أو تحريك الأمعاء.

مع نمو الفتق ، يؤدي في النهاية إلى انتفاخ غير طبيعي تحت الجلد بالقرب من الفخذ، قد يصبح هذا الانتفاخ أكثر راحة أو تميل إلى اللمس بشكل متزايد، كلما زاد حجم الفتق ، فقد يصبح جزء من الأمعاء الغضروفية محاصرا وغير قادر على الانزلاق مرة أخرى إلى البطن.

إذا حدث هذا، فهناك خطر من أن الأمعاء المحاصرة قد تتطور وتموت بسبب انقطاع إمدادات الدم هذا يسبب ألما شديدا ويتطلب علاج فوري.

طرق الوقاية من الإصابة بالفتق الإربى:

لا يمكن منع الفتق غير المباشر عند الأطفال لتقليل خطر الفتق الإربي كشخص بالغ يمكنك:

1- الحفاظ على وزن الجسم الطبيعي.

2- ممارسة الرياضة بانتظام لتقوية عضلات البطن.

3- تجنب الإجهاد أثناء التغوط أو التبول.

4- تجنب رفع الأشياء الثقيلة.