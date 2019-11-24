شكرا لقرائتكم خبر عن ماهو تأثير تناول ملعقة من الردة يوميا على جسمك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الردة يصنع منها الخبز كما يوجد منها حبوب، كما أنها تدخل في صناعة العديد من المخبوزات، وهناك العديد من النصائح الطبية التي تؤكد فوائدها وتؤكد علي ضرورة تناولها للحصول على فوائدها العديدة لجسم الإنسان، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة وذلك وفقا لموقع " choosemyplate".



فوائد الردة

وأثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن تناول الردة بكثرة يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، كبعض الفيتامينات والمعادن، كما أن الردة غنية بمضادات الأكسدة التي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي للجسم بشكل كبير.

كما أن الردة غنية بالألياف التي تساهم في الحفاظ علي صحة الجهاز الهضمي بالجسم، وتساهم بشكل في الحد من الإصابة بالإمساك بشكل كبير، ولذا إذا كنت مصابا بالإمساك يمكنك تناول ملعقة من الردة يوميا.

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اهمية الردة

ونظرا لاحتواء الردة علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة فهذا يجعلها من الأطعمة التي تقلل فرص الإصابة بمرض السرطان، كما أنها تساهم في الحفاظ علي صحة القلب والحد من الإصابة بأمراضه المختلفة.

تعمل الردة على تطهير الجسم من السموم، فهي تعمل علي التخلص من السموم المتراكمة في الجسم، ولذا عليك تناول ملعقة منها يوميا، كما أنها تساهم في الحفاظ علي صحة البشرة والحد من تعرضها لأي مشاكل كظهور التجاعيد فهي تقلل ذلك بشكل كبير.

كما أن للردة دور كبير في التخلص من الوزن الزائد، فهي قيمة غذائية عالية تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية، وأيضا يزيد من فرص القضاء علي السمنة في أسرع وقت، ولذا يمكنك تناول ملعقة منها يوميا علي الريق.