شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية فرنسية تقدم دراسة مثيرة لضحايا الإرهاب حول العالم (انفوجراف) والان مع التفاصيل

الأحد 24 نوفمبر 2019 انفوجراف Advertisements قال رئيس الجمعية الفرنسية لضحايا الإرهاب (AFVT) غيّوم مارك إن "80 % من ضحايا الإرهاب حول العالم هم من المسلمين.

وأوضح أنّ الجمعية تتخذ خطوات هامة لتأمين عودة الأشخاص المتضررين من الهجمات الإرهابية إلى حياتهم الطبيعية.

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