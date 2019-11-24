صحة ورشاقة

تعرفى على الإسعافات الأولية المهمة فى حالة ابتلاع طفلك للكلور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفى على الإسعافات الأولية المهمة فى حالة ابتلاع طفلك للكلور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكلور يعد من المواد الكيميائية ذات الرائحة الفازة، ويستخدم في تنظيف المنزل ونظافة الملابس وتعقيم الحمامات، وقد يتعرض الطفل للتسمم في حالة تناوله للكلور، وهذا الأمر يعرض حياة الطفل للخطر، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي الإسعافات الأولية التي يجب علي الأم القيام بها، وذلك وفقا لموقع "healthline". 

 

في حالة ابتلاع طفلك للكلور ستلاحظين بعض الأعراض التي تطلب منه إنقاذه ببعض الإسعافات الأولية ثم الذهاب به للمستشفى، ومن ضمن هذه الأعراض السعال، وصعوبة في التنفس، حرقة في الفم، وانتفاخ وتورم الحلق، وألم في المعدة، القيء، ووجود دم في البراز، بالإضافة إلي انخفاض ضغط الدم، وزغللة في الرؤية.


الكلور

 

في حالة التأكد من ابتلاع الطفل للكلور، القيام ببعض الإسعافات الأولية التي تساعد في الحفاظ علي صحة الطفل وتقليل فرص تعرضه لأي مشاكل صحية، ففي حالة ابتلاع الطفل للكلور فعليكي إعطاء كوبا من الحليب حتي يستفرغ ما قام بتناوله من مواد مضرة. 

Advertisements

 

وهناك نوع أخر من تسمم الكلور الذي قد يتعرض له الطفل وهو استنشاقه رائحة الكلور، وفي هذه الحالة يجب علي الأم توفير التهوية الجيدة له وأخذه للاستحمام بماء بارد. 

 

أما في حالة دخول الكلور لعين الطفل فيجب غسيل العين جيدا بالماء البارد لمدة لا تقل عن 10 دقائق متواصلة، حتي تتمكنى من تنزيف العين جيدا.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفى على الإسعافات الأولية المهمة فى حالة ابتلاع طفلك للكلور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا