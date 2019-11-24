تعرفى على الإسعافات الأولية المهمة فى حالة ابتلاع طفلك للكلور

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في حالة ابتلاع طفلك للكلور ستلاحظين بعض الأعراض التي تطلب منه إنقاذه ببعض الإسعافات الأولية ثم الذهاب به للمستشفى، ومن ضمن هذه الأعراض السعال، وصعوبة في التنفس، حرقة في الفم، وانتفاخ وتورم الحلق، وألم في المعدة، القيء، ووجود دم في البراز، بالإضافة إلي انخفاض ضغط الدم، وزغللة في الرؤية.
الكلور
في حالة التأكد من ابتلاع الطفل للكلور، القيام ببعض الإسعافات الأولية التي تساعد في الحفاظ علي صحة الطفل وتقليل فرص تعرضه لأي مشاكل صحية، ففي حالة ابتلاع الطفل للكلور فعليكي إعطاء كوبا من الحليب حتي يستفرغ ما قام بتناوله من مواد مضرة.
وهناك نوع أخر من تسمم الكلور الذي قد يتعرض له الطفل وهو استنشاقه رائحة الكلور، وفي هذه الحالة يجب علي الأم توفير التهوية الجيدة له وأخذه للاستحمام بماء بارد.
أما في حالة دخول الكلور لعين الطفل فيجب غسيل العين جيدا بالماء البارد لمدة لا تقل عن 10 دقائق متواصلة، حتي تتمكنى من تنزيف العين جيدا.
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