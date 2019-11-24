شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث في جسمك عند تناول الأدوية المخدرة دون استشارة الطبيب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند الذهاب للطبيب يقوم بإعطاء المريض العديد من العلاجات المختلفة هذا يحدده الطبيب وفقا لطبيعية المرض الذي يعاني منه المريض، ولكن نجد أن بعض الأشخاص يتناولون العديد من الأدوية دون الرجوع للطبيب، وهذا الأمر يعرض الشخص للعديد من المضاعفات الصحية خاصة إذا كانت هذه الأدوية تخضع تحت بند الأدوية المخدرة، وهذا النوع من العلاجات لا ينصح بتناولها دون الرجوع للطبيب لأنها تشكل خطرا علي صحة الشخص.



العلاجات المخدرة

وعن المضاعفات الصحية التي يتعرض لها الشخص الذي يتناول الأدوية والعلاجات المخدرة دون الرجوع للطبيب سنتعرف عليها خلال هذا التقرير وفقا لموقع " rxlist".

يتعرض الأشخاص الذين يتناولون الأدوية المخدرة دون استشارة الطبيب للإصابة بالإمساك، لأن هذه الأدوية تؤثر علي قدرة الأمعاء بشكل كبير نتيجة لتناولهم لهذه الأدوية دون الحاجة اليها.

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كما يتعرض الأشخاص الذي يتناول الأدوية المخدرة دون استشارة الطبيب إلي بعض المشاكل الأخري، ومنها الرغبة في الغثيان والدوخة وهذا يرجع لاحتواء هذه الأدوية علي مخدر يتسبب في شعورك بهذا الأمر لأنك تتناوله وجسمك لا يحتاجه.



الادوية المخدرة

كما يتعرض الأشخاص الذين يتناولون الأدوية المخدرة لبعض المشاكل الأخري ومنها تورم الجسم وضعف الجهاز المناعي لأن الجسم يتناول دواء ليس بحاجه له.

وأيضا يتعرض الجسم للإدمان فهذه الأدوية تتسبب في ادمان الشخص لها، وهذا الأمر يتسبب في الشعور بالحاجة لتناولها بشكل كبير، لكي يستطيع الجسم بتسكين الأعراض.