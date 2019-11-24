الأحد 24 نوفمبر 2019

نشرت مجلة "ياسمينة" كيفية تحضير الشامبو المنزلي بمكونات طبيعية وبطرق غاية السهولة.



حضري بنفسك شامبو العسل، وهي الطريقة الأسهل لتحضير الشامبو، حيث تمزجين ملعقة من العسل مع ثلاث ملاعق من المياه المعقّمة، ومن ثمّ تغلينها على نار خفيفة جداّ، وبعدها تضيفين إليها قطرات من أي زيت تفضلينه، وبهذا يمكن لهذه الخلطة أن تكون شامبو مثالي لشعرك، وبالرائحة التي ترغبين بها.

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كذلك يمكنك أن تحضري شامبو الألوفيرا وجوز الهند، فقط اخلطي كوب ونصف من حليب جوز الهند مع نصف كوب من جل الألوفيرا، ثمّ ضعي هذه الكمية في قالب الثلج، وبهذا تحصلين على مكعبات شامبو جاهزة، تحلّينها قبل الاستعمال بـ 24 ساعة، ولاحظي بنفسك الفرق في جمال شعرك وحيويته.

إضافة إلى ذلك يمكن أن تحضري شامبو الشوفان في المنزل، كل ما عليك فعله هو أن تخلطي كوب من دقيق الشوفان، مع كوب من الباكينج صودا، والقليل من المياه، فالمادتان مثاليتان لتنظيف الشعر والتخلّص من أوساخه، فضلاً عن الفوائد الغنية التي يقدمها هذا الشامبو للشعر.

ولا تفوتي عليك فرصة تحضير بلسم الزيوت المتنوّعة، والذي يمكن تحضيره من خلال خلط ملعقة من زيت جوز الهند، وزيت الجوجوبا، و5 قطرات من زيت اللافندر، وملعقة من الفيتامين E جيدّاً، ثمّ وضعها بعد الاستحمام على شعرك لمدّة 5 دقائق، لتحصلي على شعر يفيض نعومة وحيويّة.