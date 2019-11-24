شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون دولار قيمة جوائز مهرجان «نكسوس» ضمن موسم الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضمن فعاليات موسم الرياض، ينطلق مهرجان «نكسوس» الأول والأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العاصمة السعودية الرياض، من 5 إلى 7 ديسمبر المقبل، وتعكس فعالية نكسوس النجاح الكبير لجهود المملكة في جذب أهم الفعاليات والمهرجانات على مستوى عالمي.

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث جمهورًا يصل إلى 30 ألف شخص، ويؤكد المنظمون أن المهرجان سيشهد توزيع أضخم جوائز مالية على مستوى المنطقة في مجال الألعاب الإلكترونية وألعاب الشبكات، وتصل الجوائز إلى أكثر من 2 مليون دولار أمريكي تتوزع على 6 مسابقات.

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وتشهد منافسات المؤثرين مشاركة أفضل 8 مؤثرين في المنطقة في مجال الألعاب الإلكترونية والذين سيشكلون فرقًا خاصة بهم للتنافس على الجائزة التي تبلغ قيمتها 750،000 دولار أمريكي ويقتسم الفائزون في منافسات «واحد مقابل واحد»، و«تيم فايت تاتيكس»، ومنافسات «كوسبلاي» الجوائز المتبقية والتي تبلغ قيمتها 400،000 دولار أمريكي.

تنطلق المسابقة في نوفمبر، حيث تتوزع جولات التصفيات على 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستواصل أفضل 8 فرق متأهلة، مشاركتها ضمن المنافسات خلال الحدث الرئيسي الذي يقام في الرياض.

وسيتم بث مشاركة المتأهلين عبر الإنترنت من خلال قناة لعبة «ليغ أوف ليجندز» العربية League of Legends Arabia Twitch، ويستوحي المهرجان فكرته من عالم واسع من لعبة «ليغ أوف ليجيندز- League of Legends» التي شهدت نجاحاً كبيراً حول العالم.