شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحدث انفصال الشبكية وماهى مضاعفاته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شبكية العين هي الطبقة الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين والتي تحول الصور الضوئية إلى نبضات عصبية يتم نقلها إلى المخ لتوليد رؤية، عندما تنفصل الشبكية عن الطبقات الأعمق لمقلة العين التي تدعمها وتغذيها عادة يطلق على هذه الحاله أن الشبكية منفصلة.

ووفقا لما ذكره موقع" WEBMED" بدون هذا التغذية والدعم ، لا تعمل شبكية العين بشكل صحيح ، وهذا يمكن أن يسبب مجموعة متنوعة من الأعراض البصرية .

انفصال الشبكية

على الرغم من وجود عدة أنواع من انفصال الشبكية ، فإن الأكثر شيوعًا يبدأ عندما تتطور المسيل للدموع أو الفتحة في شبكية العين ، وتتسرب بعض المادة الشبيهة بالهلام التي تملأ داخل العين (السائل الزجاجي) خلال الفتحة، في النهاية ، يحصل السائل الزجاجي المتسرب خلف شبكية العين ، ويفصل الشبكية عن طبقات العين الأخرى.

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في بعض الأحيان يكون سبب تمزق انفصال الشبكية هو الصدمة، في أغلب الأحيان ، يكون سبب التغير في اتساق يشبه الهلام في السائل الزجاجي الذي يمكن أن يحدث كجزء من الشيخوخة، يمكن أن يحدث هذا التغيير المرتبط بالعمر بشكل غير متوقع لدى كبار السن ، ولا توجد طريقة لمنعه.

يمكن ان يتطور هذا النوع من انفصال الشبكية ويسبب الأعراض ، يمكن أن يتطور إلى العمى التام إذا لم يتم إصلاحه على الفور.

قد تشمل أعراض الشبكية المنفصلة ما يلي:

الظهور المفاجئ لـ "العوامات" (الأشكال الداكنة وشبه الشفافة والعائمة) في مجال الرؤية،وظهور ومضات ضوئية وجيزة ومشرقة قد تكون هذه الهبات ملحوظة للغاية عندما تحرك عينيك في الظلام، بجانب فقدان الرؤية المركزية، وفقدان الرؤية المحيطية.