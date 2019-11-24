العلماء يبتكرون مصلًا لمنع الحمل لدى الرجال يستمر مفعوله 13 عامًا

تتعدد وسائل منع الحمل، التي تستخدم أغلبها النساء، لكن يبدو أن الأشهر القليلة المقبلة قد تحمل وسيلة جديدة لتنظيم الأسرة، لكنها هذه المرة ستكون موجهة للرجال.

حيث أعلن مجموعة من الأطباء الهنود أنهم قاب قوسين أو أدنى من صناعة "مصل منع الحمل" يتم حقنة في فخذ الرجل، ويمكنه تنظيم النسل لمدة تستمر لمدة 13 عاما، ووفقا لما نقلته صحيفة "الديلي ميل" عن صحيفة "هندوستان تايمز" فإن كل ما ينتظر هذا الدواء الجديد هو موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA".

ويمكن للرجال استخدام تلك الوسيلة من خلال تخدير موضعي، لأن المصل يتم عن طريق حقن المادة في الأنبوب التى تحتوى على الحيوانات المنوية بين الخصيتين لسد الأوعية التي من شأنها منع الحيوانات المنوية من الوصول إلى القضيب.وبتوفر هذه الوسيلة يمكن أن يكون تحديد إمكانية الإنجاب من عدمه من اختيار الرجل، كما أن هذا المصل سيكون البديل لتعقيم الذكور.

اقرأ أيضًا:

تعرف على الأطعمة التي تزيد الخصوبة عند الرجال

وقال الدكتور آر. إس. شارما لصحيفة هندوستان تايمز، إن المصل جاهز للطرح في الأسواق، لكن الأمر في انتظار الموافقة على الدواء من جانب الجهات المختصة، موضحًا أن التجارب

Advertisements

انتهت حتى الاختبارات طويلة المدى، حيث تم تجربة البحث على 303 أشخاص، وكانت نسبة نجاح التجربة 97.3% بدون ظهور أي أعراض جانبية.

يعد التعقيم أكثر أشكال وسائل منع الحمل شيوعًا في الهند، ويتم بشكل عام عن طريق "تعقيم السيدات مؤقتًا" من خلال ربط الأنابيب الأنبوبية على النساء.في الولايات المتحدة ، استخدمت 99% من النساء في سن الإنجاب وسائل منع الحمل ذات شكل ما في مرحلة ما من حياتهن الجنسية النشطةوقال الدكتور شارما: "يمكن اعتبار المصل بأنه أمن وسائل منع الحمل، وستكون الوسيلة الأولى للرجال في العالم".

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- "الباليرينا" جهاز جديد لمنع الحمل يعد بديلًا آمنًا ومريحًا لآلاف النساء

- العلاج بالهرمونات يُجنب النساء اكتئاب ما بعد انقطاع الطمث