شكرا لقرائتكم خبر عن مالا تعرفه عن مرض القبور.. اضطراب يجعل الجهاز المناعى يهاجم خلايا الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض جريفز أو "مرض القبور" هو اضطراب في الجهاز المناعي يؤدي إلى زيادة نشاط الغدة الدرقية، وهو أحد أنواع اضطراب المناعة الذاتية ، مما يعني أن الجهاز المناعي للجسم يهاجم خلايا الجسم عن طريق الخطأ بدلاً من حمايتها.

ووفقا لما أكده تقرير لـ" Harvard Health" في مرض جريفز ، يصنع الجهاز المناعي للجسم مواد كيميائية غير طبيعية تسمى الجلوبولين المناعي التي تحفز الغدة الدرقية على إنتاج الكثير من هرمون الغدة الدرقية، وتسمى هذه الحالة فرط نشاط الغدة الدرقية.

امرض القبور

لا يعرف الأطباء أسباب مرض جريفز لكن من المحتمل أن يكون الإنتاج غير الطبيعي للجلوبولين المناعي ناتجًا عن بعض العوامل غير المعروفة في البيئة ، وفشل الجهاز المناعي في إيقاف هذا الإنتاج الزائد بسبب عيب وراثي.

مرض جريفز يصيب النساء أكثر من الرجال، غالبًا ما تحدث ضربات تتراوح أعمارهم بين 20 و 40 عامًا ولكن يمكن أن تحدث في أي عمر.

الأعراضيمكن أن يسبب مرض جريفز الأعراض التالية:

الهلع، الأرق، تقلبات عاطفية، التعرق، هزة اليد، الخفقان، فقدان الوزن غير المبرر غالبًا على الرغم من زيادة الشهية، حساسية لدرجات الحرارة الدافئة شعور حار طوال الوقت، ضعف العضلات، ضيق في التنفس.

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في النساء، قد تصبح فترات الحيض أقل تواترا أو تتوقف تماما، لدى كبار السن، خاصة المصابين بأمراض القلب، قد يتسبب المرض في فشل القلب أو ألم في الصدر متعلق بالقلب يسمى الذبحة الصدرية.

مرض جريفز قد يسبب أيضًا:

تضخم الغدة الدرقية : هو تورم في الجزء الأمامي السفلي من الرقبة ناتج عن تضخم الغدة الدرقية.

أعراض العين : يمكن أن يتسبب مرض جريفز في تورم الأنسجة حول العينين ، مما يؤدي إلى ظهور مظهر "يحدق" أو "خائف"،تنتفخ العينان ويبدو أن الجفون تُسحب للخلف، هناك أقل وميض، قد يعاني الشخص من ضعف الرؤية والحكة والبكاء.

الأعراض الجلدية: نادراً ما ، قد يكون هناك تورم في القدمين والساقين السفلية،قد يبدو الجلد في هذه المنطقة المتورمة أكثر سماكة وأغمق من الجلد الطبيعي ، وقد يسبب حكة.