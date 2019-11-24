ماذا يحدث للأجبان بعد تجميدها.. وهل يُنصَح بذلك؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يفضل غالبيتنا تناول الجبن وهو في وضعيته الطازجة للاستمتاع بأقصى صورة ممكنة بمذاقه وقوامه، لكن في بعض الأحيان لا يمكننا استخدامه بكميات كبيرة خلال فترة تاريخ الاستخدام أو الصلاحية، ولهذا قد تلجأ بعض ربات البيوت إلى تجميده.

وعن التخوفات التي قد تجول ببالك الآن سيدتي بعد سماعك ربما للمرة الأولى عن لجوء البعض لحيلة تجميد الجبن بغية إطالة فترة صلاحيتها وعدم إهدارها، فيقول باحثون إن تجميد الجبن يؤدي لتكون بلورات ثلجية تتسبب في تغيير بنية الجبن وهو ما يؤثر بالتبعية على القوام ويجعله أكثر جفافًا وتفتتًا وتحوّل لونه كذلك إلى لون شاحب.

ونوه الباحثون كذلك إلى أن التجميد يوقف أيضًا نشاط الميكروبات التي تضاف للأجبان المختلفة (كما أنواع من البكتيريا والخمائر) بغية إطالة فترة صلاحيتها، ومن ثم فإنه مع إضرار التجميد بتلك الميكروبات، لا تنضج الأجبان بشكل صحيح عندما تذوب البلورات الثلجية المتكونة عليها وهو ما يحتمل أن يقلل من جودتها بشكل عام.

وعن أفضل أنواع الجبن التي يمكنك سيدتي القيام بتجميدها دون تخوف من أي تبعات، فهي أنواع الأجبان الصلبة وشبه الصلبة التي تنخفض بها مستويات الرطوبة وترتفع بها نسبة الدهون؛ إذ تعدّ تلك هي الأنواع المثالية لعملية التجميد.

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أما باقي الأنواع سواء المطبوخة أو المصنوعة يدويًا ومعظم أنواع الجبن الطرية فهي بشكل عام ليست مناسبة لطريقة الحفظ التي تعتمد في الأساس على عملية التجميد.

وعن طريقة التجميد نفسها، فلك أن تعلمي سيدتي أن هناك بعض الخطوات التي يتعين عليك اتّباعها لضمان تحقيق أفضل نتيجة ممكنة، فأولاً يجب تجهيز الجبن وتهيئته بالشكل الصحيح للتخزين، ومن ثم تقطيعه، تغليفه وتعبئته في وعاء محكم الغلق قبل تجميده بسرعة، وحينها يمكنك استخدامها خلال مدة تتراوح ما بين 6 إلى 9 أشهر. كما ينصح بإذابة الجبن المجمد في الثلاجة ويكون من المناسب تمامًا استعماله مع الصلصات، أنواع البيتزا المختلفة وكذلك في شطائر الجبن المشوي.

وخلاصة القول هي إن تجميد الجبن يمكن أن يقلل من الهادر ويطيل فترة الصلاحية، لكنه قد يتسبب أيضًا في جعل المنتج أكثر جفافًا وتفتتًا وقد يجعل لونه شاحبًا، ولهذا يفضل الحرص دومًا على تناول مختلف أنواع الأجبان وهي بحالتها الطازجة.