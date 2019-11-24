شكرا لقرائتكم خبر عن المصابون بالأكزيما معرضون لزيادة خطر الإصابة بالكسور بنسبة 13% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دراسة أن فرص التعرض للكسر الناتج عن هشاشة العظام تكون أكثر في الأشخاص الذين يعانون من الأكزيما.

ووفقا لموقع " onlymyhealth" قارن العلماء بين أشخاص يعانون من الأكزيما والأشخاص العاديين، ووجدوا أن الأشخاص الذين يعانون من الأكزيما قد يعانون من اضطرابات عظمية أكثر، ووفقا للباحثين، وجد أن مشاكل مع كسور في الورك والركبة والعمود الفقري والرسغ أعلى بين المشاركين المصابين بالأكزيما.

وفقًا للبحث الذي نشر في مجلة الحساسية والمناعة السريرية البريطانية، فإن الأشخاص الذين يعانون من الأكزيما التأتبية هم أكثر عرضة للإصابة بالكسور بنسبة 13 % عن الأشخاص العاديين.

ما هى الأكزيما التأتبية؟

تسبب الأكزيما التأتبية الحكة واحمرار بالجلد خاصة عند الأطفال، ويمكن أن يكون التهاب الأكزيما التأتبي طويل الأمد ويشتعل مرة أخرى بشكل دوري، وتشمل أعراضها :

جفاف الجلد.

ظهور رقعة بنية حمراء ، خاصة داخل ثني اليدين والقدمين والكاحلين والمعصمين والعنق والصدر العلوي والجفون والمرفقين والركبتين.

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سمك وتشقق وتقشرر الجلد.

انتفاخ البشرة وحساسيتها.

غالباً ما تبدأ الأكزيما التأتبية قبل سن 5 سنوات ويمكن أن تستمر في سن البلوغ والبلوغ.

العلاقة بين الأكزيما وهشاشة العظام

في الوقت نفسه ، السبب الدقيق وراء كسر هشاشة العظام لدى الأفراد الذين يعانون من الأكزيما لم يتضح بعد، ومع ذلك ، فقد أعطت الأبحاث بعض الأسباب وراء ذلك ، مثل:

يمكن أن يعاني الأشخاص المصابون بالأكزيما من الحساسية اليومية، حيث يبدأ بعضهم في تجنب بعض الأمور، مثل الذهاب في الشمس والمشي خارج المنزل.

تغير العادات الغذائية بسبب أن هناك بعض الأطعمة تثير الأكزيما.