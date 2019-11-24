شكرا لقرائتكم خبر عن السمنة تؤدي إلي الضعف الجنسي.. الدكتورة دعاء سهيل توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السمنة بوابة للعديد من الأمراض الخطيرة، ويعتبر مريض السمنة أرضا خصبة لإنبات أي مرض بداخله، ولكن سمنة الرجال تشكل خطرا كبير عليهم، خاصة أنها تؤثر على أدائهم للعملية الجنسية مما يسبب لهم الحرج والضيق.

الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، واول من اسس فكرة التخسيس اون لاين، توضح في التقرير التالي كيفية التغلب على سمنة الرجال.



تأثيرات للسمنة على الرجال

وأوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ ”الخليج 365” أن معظم الرجال يعانون من زيادة الوزن في منطقة الكرش والجزء السفلي من الجسم، والذي يؤثر حتماً على حجم العضو الذكري، مما يسبب ضعف في اداء العملية الجنسية بشكل متكامل، كما أنه يكون غير قادر على أداء أي مجهود بدني حتى ولو بسيط، والذي يترتب عليه العديد من الخلافات الزوجية وقد يصل الأمر إلي الطلاق وهدم البيوت، ويكون السبب الرئيسي هو السمنة، لذا على الرجال تحديداً أن يحرصوا على التخلص السريع من زيادة الوزن.



4 طرق للتخلص من مشكلة السمنة عند الرجال

وأشارت إلي إن سمنة الرجال يتم التعامل معها بأكثر من طريقة وأكثر من مادة فعالة خلال كورس التخسيس ولكن بشكل عام يجب ان يتوقف أي رجل عن تناول الطعام ليلاً، حتى يستطيع انقاص منطقة الكرش، وإذا كان يتناول الطعام بشكل عالي للغاية يجب غلق شهيته، فيجب ان يحتوي كورس التخسيس على الجرسينيا، لان هذا العشب يقتل الخلايا الدهنية الموجودة ويمنع تكوينها مرة اخرى، بواسطة خلاصة HCA الذي يهاجم انزيم الياس المسئول عن تكوين الخلايا الدهنية.

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