شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. اختبارات وظائف الرئة لاكتشاف مشاكل التنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختبارات وظائف الرئة هي مجموعة من الاختبارات التي تساعد على معرفة ما إذا كانت رئتيك تعمل بشكل صحيح أم لا ومن خلال سلسة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية اختبارات وظائف الرئة ومتى يطلب الطبيب إجرائها، وفقاً لموقع "Medlineplus".



وظائف الرئة

وتبحث اختبارات وظائف الرئة عن:

-مقدار الهواء الذى يمكن أن يستمر داخل رئتيك.

-كيف تنقل الهواء داخل وخارج رئتيك؟

-كيف تنقل الرئتين الأكسجين إلى مجرى الدم، تحتاج خلايا الدم لديك إلى الأكسجين للحفاظ على صحتها.

أنواع اختبارات الرئة

وهناك عدة أنواع من اختبارات الرئة، تشمل:

-قياس التنفس، وهو النوع الاكثر شيوعا من اختبار وظائف الرئة، حيث إنه يقيس مقدار وسرعة تحرك الهواء من وإلى رئتيك.

-اختبار حجم الرئة، يقيس هذا الاختبار كمية الهواء التي يمكن أن تحملها في رئتيك وكمية الهواء التي تبقى بعد الزفير قدر المستطاع.

-اختبار نشر الغازات، يقيس هذا الاختبار كيفية انتقال الأكسجين والغازات الأخرى من الرئتين إلى مجرى الدم.

- اختبار الإجهاد، يبحث هذا الاختبار في كيفية تأثير الرياضة والجهد البدنى على وظائف الرئة.

يمكن استخدام هذه الاختبارات معًا أو بمفردها، اعتمادًا على الأعراض أو الحالة المحددة.

أهمية اختبارات وظائف الرئة

غالبًا ما تستخدم اختبارات وظائف الرئة من أجل:

-اكتشاف مشاكل التنفس.

-تشخيص ورصد أمراض الرئة المزمنة، بما في ذلك الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن وانتفاخ الرئة.

-معرفة ما إذا كانت علاجات أمراض الرئة تعمل بشكل جيد.

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-فحص وظيفة الرئة قبل الجراحة.

-التحقق مما إذا كان التعرض للمواد الكيميائية أو غيرها من المواد في المنزل أو مكان العمل قد تتسبب في تلف الرئة.

لماذا أحتاج إلى اختبار وظائف الرئة؟

قد تحتاج إلى هذا الاختبار إذا كنت:

-لديك أعراض مشكلة في التنفس مثل ضيق التنفس، والصفير، والسعال.

-لديك مرض الرئة المزمن.

- التعرض للمواد المعروفة بتسببها في تلف الرئة.

-لديك تصلب الجلد، وهو مرض يضر الأنسجة الضامة.

-الإصابة بمرض الساركويد ، وهو مرض يسبب تلفًا للخلايا المحيطة بالرئتين والكبد والأعضاء الأخرى.

-لديك عدوى الجهاز التنفسي.

-كان الصدر غير طبيعي بالأشعة السينية.

-من المقرر إجراء عملية جراحية مثل جراحة البطن أو الرئة.

نتائج اختبار وظائف الرئة

إذا لم تكن أي من نتائج اختبار وظائف الرئة طبيعية، فقد يعني ذلك أن لديك مرضًا في الرئة، وهناك نوعان رئيسيان من أمراض الرئة يمكن تشخيصهما باختبار وظائف الرئة:

-أمراض الانسداد، هذه الأمراض تسبب ضيق الممرات الهوائية، مما يجعل من الصعب على الهواء أن يتدفق من الرئتين، تشمل أمراض الرئة الانسدادية الربو والتهاب الشعب الهوائية وانتفاخ الرئة.

-الأمراض التقييدية،هذه الأمراض أو الرئتين أو عضلات الصدر غير قادرة على التوسع بشكل كافٍ. هذا يقلل من تدفق الهواء والقدرة على إرسال الأكسجين فيها.