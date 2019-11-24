تطعيم الانفلونزا... فوائده وخطوات تقديمه لطفلك في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - مع اقتراب الجو البارد تبقى الأمهات في هاجس الخوف من الرشح والإنفلونزا وما يتبعهما من أعراض مزعجة تستمر لعدة أيام، وقد تنتقل العدوى بين الأطفال الإخوة والزملاء، وكذلك يتغيب الطفل عن المدرسة فتفوته الدروس.

فعلى الأمهات التفكير باتجاه آخر وهو تقديم تطعيم الإنفلونزا للأطفال، والذي يشرح عن فوائده وأعراضه الجانبية الدكتور أحمد سعد الله،استشاري طب الأطفال، كالآتي... متى يجب أن تعطي طفلك تطعيم الانفلونزا؟ إذا حدث وأصيب طفلك بالتهاب الرئتين بعد إصابته بالانفلونزا أي أنه أصيب بمضاعفات خطيرة.

إذا كان طفلك مصاباَ بمرض الربو "الأزمة الصدرية" أو الكلى أو يعاني من تشوهات في القلب.

إذا كان الطفل يعاني من نقص المناعة. ما هو تطعيم الانفلونزا؟ هو عبارة عن فيروس حي تم أضعافه أو قتله، ويعطي مع بداية فصل الشتاء في العضل أو تحت الجلد.

يسمح هذا التطعيم للجسم أن يتعرف على فيروس الانفلونزا وبالتالي فهو يسيطر عليه فلا يصاب به الطفل، ولو حدث ان أصيب به الطفل فتكون أعراضه ليست مزعجة وتزول سريعاَ.

يعطي بعد سن ستة أشهر للكبار والصغار. محاذير إعطاء تطعيم الانفلونزا: يمنع للرضع تحت سن ستة أشهر.

يمنع في حال ارتفاع درجة حرارة الطفل أو البالغ. الجرعة المحددة للتطعيم: Advertisements في حال الطفل الذي لم يحصل على أي تطعيم أنفلونزا من قبل فمع بداية فصل الشتاء يعطي جرعتين بفاصل شهر واحد بين كل جرعة، أما الطفل الذي حصل عليه من قبل فيعطى مرة واحدة مع بداية فصل الشتاء. الأعراض الجانبية لتطعيم الانفلونزا: قد تحدث بعض الأعراض البسيطة وتزول بسرعة مثل: احمرار مكان التطعيم.

تورم مكان التطعيم.

طفح جلدي يزول بسرعة.

ارتفاع درجة الحرارة ويكون طفيفاَ مع صداع. أعراض الانفلونزا الغير مقلقة: تستمر لعدة أيام وتزول من تلقاء نفسها مثل السعال وارتفاع الحرارة وآلام المفاصل. ماذا تقدم الأم لطفلها في حال الانفلونزا البسيطة ولم يكن قد تلقى المطعوم؟ المشروبات الساخنة

الشوربة وخاصة شوربة الدجاج.

العصائر الطبيعية المحتوية على فيتامين سي.

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