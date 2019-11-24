الموبايل وتأثيره السلبي على طلاب المدرسة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - في أكبر دراسة من نوعها، تم تحليل عادات ما يقارب من نصف مليون طفل في جميع أنحاء العالم، بشكل عام، ووجدت الدراسة أن الأطفال الذين اختاروا مشاهدة التلفزيون، أو لعب ألعاب الفيديو في معظم أوقات فراغهم، درجاتهم أسوأ في المدرسة.

تأثير الشاشات الإلكترونية على الأطفال

شدّدت الدكتورة «ميريا أديلانتادو ريناو» المؤلفة للدراسة من «جامعة جاومي» في كاستيلون بإسبانيا على وجوب تحليل كل نشاط قائم على الشاشة بشكل فردي لارتباطه بالأداء الأكاديمي، خاصة أن مشاهدة الشباب للتلفزيون تقلل من نسبة استخدامهم للعقل، مقارنة بالذين يمارسون الرياضة.

بالإضافة إلى ذلك، فقد بينت الدراسة أن إفراط الأطفال في مشاهدة التلفزيون يقلل الانتباه الأداء المعرفي ويزيد من المشكلات السلوكية وعادات الأكل غير الصحية، ما قد يضعف أيضاً النتائج الأكاديمية، كما أن ألعاب الفيديو، من ناحية أخرى، قد تثير مشاكل نفسية وسلوكية.

هذا وقد شدّد الأطباء في بريطانيا على ضرورة حظر استخدام الهواتف المحمولة على مائدة العشاء وقبل النوم. فوفقاً للعلماء في «جامعة ألبرتا»، الأطفال الذين يستخدمون الشاشات لأكثر من ساعتين يومياً هم أكثر عرضة للإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بمقدار 7 مرات.

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من جهتها الدكتورة «هالة حماد» استشاري الطب النفسي للأطفال توضح أن إدمان الأطفال على استخدام الهاتف يؤثر على تفاعلهم الفعلي مع المحيطين بهم ويميلون أكثر إلى الانعزال ويعيقهم عن تأدية واجباتهم المدرسية وإهمالهم القيام بأي شيء يطلبه منهم الأهل، وذلك لأنهم يفضّلون اللهو بالهواتف.

كما أكدت الدكتورة «هالة» أن الأطفال يصبحون في حالة من الترقب للهاتف المحمول وذلك عندما يكونون في انتظار الرد على رسالتهم من الأصدقاء، مما يصيبهم بالقلق، الاكتئاب و الانزعاج أيضاً، فلا يكونون في حالة مزاجية مستقرة.

نصائح لاستخدام الأطفال للهواتف المحمولة

لا يمكن منع الطفل من استخدام الهاتف المحمول، ولكن يجب وضع بعض الشروط لاستخدامه، وذلك لضمان سلامة الطفل من حدوث أي أضرار:

عدم السماح للأطفال أقل من 16 عاماً باستعمال الهاتف المحمول.

استخدام السماعات بدلاً من وضع الهاتف بشكل مباشر على الأذن .

تحديد وقت للطفل لاستخدام الهاتف المحمول حتى لا يدمنه.

عدم السماح بوضع الهاتف في غرفة نوم الطفل، لكي لا يسهر لوقت متأخر .

العمل على دمج الأطفال مع الآخرين وعدم انعزالهم مع الهاتف .