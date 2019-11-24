خبراء: ألعاب الأطفال قد تحتوي على مواد ضارة

الأحد 24 نوفمبر 2019

حذر الخبير الألماني رالف ديكمان من احتواء بعض ألعاب الأطفال على مواد كيميائية ضارة مثل مادة "نفثالين"، التي يُشتبه في أنها مادة مسرطنة.



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لذا يتعين على الوالدين فحص اللعبة جيداً قبل الشراء مع مراعاة الابتعاد عن الألعاب، التي تنبعث منها رائحة نفاذة.

كما شدد خبير ألعاب الأطفال لدى الهيئة الألمانية للفحص الفني على ضرورة الابتعاد عن الألعاب، التي تحتوي على حواف أو زوايا حادة أو أجزاء غير مثبتة جيداً؛ نظراً لأنها قد تشكل خطراً على الطفل الصغير، فعلى سبيل المثال قد يبتلع الطفل الأجزاء غير المثبتة جيداً ويتعرض لخطر الاختناق.