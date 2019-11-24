شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبى من جنوب أفريقيا يجرى أول عملية لزراعة الأذن الوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق من الأطباء في بريتوريا، عاصمة جنوب إفريقيا، فى إجراء أول عملية زرع للأذن الوسطى لمريض، كحل طويل الأمد لفقدان السمع أو الصمم.

واستخدم الأطباء الجنوب إفريقيين تقنية ثلاثية الأبعاد لإعادة بناء العظام المكسورة في الأذن الوسطى - كحل طويل الأمد لفقدان السمع التوصيلي، وفقاً لما ذكره موقع "themindunleashed" .



أول عملية زراعة الاذن لعلاج الصمم

ويمكن إجراء هذه الجراحة على الأشخاص من أي عمر، بما في ذلك الأطفال حديثي الولادة، وعلاج المرضى من الصمم الناجم عن الأضرار الجسدية أو العدوى في الأذن الوسطى وكذلك العيوب الخلقية والأمراض الاستقلابية.

وكان أول مريض خضع لعملية "زراعة الأذن الوسطى" يبلغ من العمر 35 عامًا قد فقد سمعه بعد أن دمر حادث سيارة أذنه الوسطى نتيجة الصدمة.

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واستغرقت العملية الأولى من نوعها حوالي ساعة ونصف وقد أجريت في مستشفى ستيف بيكو الأكاديمي بجامعة بريتوريا، بقيادة البروفيسور ماشودو تشيفوليرو، الذى كان يدرس ضعف السمع التوصيلي على مدار العقد الماضي، لكنه بدأ في العامين الماضيين في التحقيق في استخدام عظام ثلاثية الأبعاد بهدف زراعة أصغر عظام الأذن الوسطى أو إعادة تكوينها بالكامل، وهى عظام المطرقة والسندان والرُكاب.



الطبيب

وقال البروفيسور تشيفوليرو، في بيان صحفي صادر عن وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، "من خلال استبدال العظمة التي لا تعمل بشكل صحيح، يمكن استعادة السمع، مضيفاً أن هذه العملية تحمل مخاطر أقل بكثير من العمليات الجراحية الأخرى فى الأذن.

وأضاف أنه يتم استخدام المنظار لإجراء استبدال الأذن، لذلك من المتوقع أن تكون عملية الزرع سريعة، مع الحد الأدنى من التندب أو الجروح.

وأعرب تشيفولارا عن اعتزازه بأنه كان الأول في العالم الذي أحدث ثورة في هذه التقنية الجديدة لعلاج فقدان السمع، إلا أنه لا يزال صامدًا على أن العلاج يجب أن يصبح في متناول المرضى الفقراء، بالمستشفيات العامة في جنوب إفريقيا.