3 وصفات من الفلفل الأسود لحرق الدهون وتخسيس الوزن بسرعة

إذا كنت ترغبين في إنقاص الوزن سريعاً والحصول على جسم ممشوق من دون اتباع حمية غذائية؛ لكن مع مراعاة تناول الأطعمة الصحية والابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون؛ لأنها مضرة، فعليك اعتماد أي وصفة من بين 3 وصفات تقدمها لك «الجميلة»؛ لحرق الدهون وإنقاص الوزن سريعاً.

وصفة الفلفل الأسود بالفواكه

المكونات

نصف كوب من عصير البطيخ

نصف كوب من عصير الأناناس

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

القليل من الملح

طريقة الإعداد والتحضير

أحضري الخلاط الكهربائي وضعي بداخله البطيخ والأناناس.

أضيفي الليمون والفلفل والملح مع الضرب جيداً.

تناولي هذا المشروب كل صباح وستلاحظين الفرق مع المواظبة على تناوله.

وصفة الفلفل الأسود وأوراق التامول

المكونات

حبات الفلفل الأسود

ورقتان من التامول

طريقة الإعداد والتطبيق

قومي بوضع حبات الفلفل إلى اثنين من أوراق التامول وامضغيها مرة واحدة.

وصفة الفلفل الأسود والليمون

المكونات

ملعقة من الفلفل الأسود الطازج.

نصف ليمونة فقط.

كوب من الماء الفاتر

ملعقة من العسل

طريقة الإعداد والتطبيق

أحضري كوب الماء الفاتر وأضيفي إليه نصف ليمونة مع إضافة بقية المكونات.

قومي بتقليب الخيلط جيداً.

تناولي المشروب على معدة فارقة لنتائج أفضل.

Advertisements

أقرئي أيضا

شاهدي أيضا