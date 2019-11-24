احذر.. تتناول هذة الأطعمة على معدة فارغة

الأحد 24 نوفمبر 2019

حذر بعض الأطباء المتخصصين فى عالم التغذية ، من بعض الأطعمة التى يحظر على الإنسان تناولها على معدة فارغة ، نظرا لما تسببة هذة الأطعمة من أضرار على الجهاز الهضمى للأنسان ، و خصوصا للمعدة ، سواء كان كان على المدى القريب أو البعيد ، و ذكر الأطباء أكثر ستة أطعمة تتسبب فى إجهاد المعدة و تلفها .



اللبن : أكثر ما قد يستعجب منة ، و خصوصا ربات البيوت ، و لكنها الحقيقة ، فالبكتريا الموجودة فى اللبن تتسبب فى الشعور بالتقيؤ ، و أيضا تتسبب فى فقد اللبن لقيمتة الغذائية .

الكافيين : و على ذلك يدخل فى هذة القائمة القهوة ، و النسكافية ، و المنبهات التى تحتوى على الكافيين ، حيث أن تناولها على المدى البعيد يتسبب فى الإصابة بقرحة المعدة ، و أيضا عدم إستقرار حموضة المعدة .

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الشاى : من المؤكد أن غالبية المصريين يشربون الشاى مباشرة بعد الإنتهاء من تناول وجباتهم الغذائية ، و لكنة يتسبب فى فقد الجسم للحديد ، و عدم الإستفادة من الوجبات الغذائية .

الفول : فطار المصريين الأول ، و لكن أثبتت الدراسات أن قشرة الفول صعبة الهضم جدا ، لذلك من الصعب على المعدة هضم الفول كأول وجبة غذائية .

الموز : تناول الموز كأول وجبة الغذائية يتسبب فى إرتفاع نسبة الماغنسيوم فى الجسم ، مما يقلل نسبة الكالسيوم مما يسبب أمراض القلب و تصلب الشرايين .

الطماطم : أخر شئ فى القائمة هى الطماطم ، و تعتبر الطماطم من الخضروات الحمضية ، مما يؤدى تناولها على معدة فارغة إلى تكون حصوات المعدة .