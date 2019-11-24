ماذا تعني الشامات على اليد اليمنى؟!

الأحد 24 نوفمبر 2019

تحتوي أجسادنا على العديد من الشامات، منهم من ينزعج من منظر هذه الشامات ومنهم من يعتبر أنها حسنات ومؤشر جمال، لكن هل هناك داعٍ للقلق بسبب هذه الشامات؟ ومتى يصبح الأمر مقلق؟ّ



قالت دراسة طبية حديثة إن وجود أكثر من 11 شامة على اليد اليمنى قد تكون مؤشراً على إمكانية الإصابة بسرطان الجلد، مضيفةً أن عدد الشامات الموجودة على اليد اليمنى تشكل مؤشراً على عددها في الجسم بأكمله.

وأشارت إلى أن وجود أكثر من مئة شامة في الجسم يزيد احتمالية الإصابة بسرطان الجلد بنسبة تصل إلى خمس مرات أكثر من الأشخاص الآخرين.

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ونشرت الدراسة في الدورية البريطانية للأمراض الجلدية، واستخدمت بيانات لثلاثة آلاف توأم في بريطانيا، وتعود نتائج الدراسة بالفائدة على الأطباء وتساعدهم على معرفة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد، كما أكد الباحثون.

ويعد سرطان الجلد الغامق 'الميلانوما' أحد أنواع سرطانات الجلد التي تصيب أكثر من 13 ألف شخص في بريطانيا سنوياً، ويتطور هذا المرض من شامات غير طبيعية موجودة على جلد المرء، لذا فإن خطورة الإصابة بالميلانوما مرتبط بعدد الشامات الموجودة على جسم المريض.

ودرس الباحثون من جامعة كينغز كوليدج في لندن مجموعة كبيرة من التوائم الفتيات على فترة امتدت لثماني سنوات، وجمعوا العديد من البيانات الخاصة بهن ومنها نوعية جلدهن والشامات والنمش الموجود على أجسامهن.

وكشفت الدراسة أن الفتيات اللواتي لديهن أكثر من سبع شامات على أيديهن اليمنى معرضات لوجود أكثر من خمسين شامة في كامل أجسامهن، أما اللواتي لديهن أكثر من 11 شامة على أيديهن اليمنى فهن معرضات لوجود أكثر من مئة شامة في أجسامهن، مما يعني أنهن معرضات بشكل كبير للإصابة بسرطان الجلد.