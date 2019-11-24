بذور مفيدة يجب عليك إضافتها فورًا إلى قائمة أطعمتك المفضلة

بالعادة يتناول الأشخاص بعض أنواع البذور بداعي التسلية، وتنتشر المحال التي تبيعها منكهة بمختلف النكهات التي يرغبها الناس، بالإضافة إلى تلوينها وتقديمها مع الطعام، لكن الكثير منا لا يدرك ما هي أهمية البذور والفوائد الصحية التي تحملها، في هذا المقال سوف نستعرض عدة أنواع من البذور وفوائدها الصحية.

أولاً : بذور القرع أو ما يسمى (البذر الأبيض)

بذور القرع تكون داخل ثمرة القرع، بعد تقطيع القرعة واستخدامها لا تقم بالتخلص من بذورها، بل اجعلها وجبة خفيفة، بذور القرع صحية و غنية بمعدن المغنيسيوم، وهو معدن مهم يساهم في تعزيز صحة القلب، ويساعد الجسم على إنتاج الطاقة، ويقوي العضلات، كما يمكن إضافة البذور على الطعام مثل الشوربة أو السلة، بالإضافة أنه يمكن تحميصها وتنكيهها وتناولها كما هي.

ثانياً: بذور الرمان

حبات الرمان حلوة، وشكلها جذاب مثل الجوهرة و بذورها مثل الخرز بداخلها، وتحتوي على نسبة عالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة، كوب كامل من بذور الرمان يحتوي على أقل من 150 سعرة حرارية، مما يجعلها وجبة خفيفة صحية وقليلة السعرات، كما يمكن وضع بذور الرمان مع السلطة أو طبق من الحبوب الكاملة، للرمان شكل جميل يلون اللطبق ويجعله شهي.

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ثالثاً: بذور الكتان

أكل البشر هذه البذور المفيدة منذ عام 9000 قبل الميلاد، فإذا كنت لا تأكل السمك بكمية كفاية، عليك أن تضيف بذور الكتان إلى النظام الغذائي الخاص بك، فبذور الكتان تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية وهي توجد بمصادر غذائية محدودة، كما تحتوي بذور الكتان على الدهون الصحية التي تعد جيدة لقلبك، تحتوي أيضاً على كمية جيدة من الألياف و عندما يتم إضافة بذور الكتان إلى الوجبات الغذائية يمكن أن تساعد على خفض ضغط الدم، كما أن الكتان يتميز بنكهة لطيفة جوزية و يمكن أكله مع العسل أو إضافته إلى السلطة أو أقراص العجين المخبوزة.

رابعاً: بذور القنب

تعد بذور القنب وجبة خفيفة صحية، كما أنها تحتوي على الكثير من البروتين و يعد القنب مصدر جيد للأحماض أوميغا 3 الدهنية، ويمكن أكل البذور كما هي، أو وضعها على السلطة أو أطباق الحبوب الكاملة، كما يمكن استخدام حليب القنب كبديل يحل محل الألبان المعتاد تناولها.

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خامساً: بذور زهرة دوار الشمس

هذه الحبوب وجبة خفيفة رائعة كما أنها لذيذة، و أوقية واحدة من هذه البذور تحتوي على نحو نصف احتياجك اليومي من فيتامين E، كما أن بذور دوار الشمس تحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية، لذا عليك إضافتها إلى مشترياتك من الخضراوات والفاكهة واللحوم، بذور عباد الشمس خيار ممتاز تتناوله في الصباح، كما يمكن وضعها بحقيبتك وتناولها وقتما تشاء.

سادساً: بذور السمسم

السمسم بذور بيضاء صغيرة تكون بالعادة مضافة على خبز الهمبرغر من الأعلى فقط للزينة، لكن بذور السمسم واحدة من أكثر الحبوب تنوع بالمكونات التي تحتويها، كما يصنع مها زيت السمسم، وهو اختيار ذكي يوضع على السلطة، كما أنه يحتوي على نسب عالية من الأحماض الدهنية التي قد تخفض من الكولسترول في الدم، كما تصع منه الطحينة التي توضع على أصناف مختلفة من الطعام، و بذور السمسم غنية بالألياف والبروتين وتضيف طعم رائع على الوجبات وشكها جميل.

سابعاً: الكينوا

إذا كنت تبحث عن مصادر صحية من البروتين، فإن بذور الكينوا قد تغطي ما تبحث عنه، ويحتوي كل كوب من هذه الحبوب على 8 جرام من البروتين، كما أنها تطبخ مثل الأرز ويمكن إضافتها إلى المعكرونة والحبوب الأخرى في العديد من الأطباق المفضلة لديك، وهي مفيدة جداً عند الإفطار في حال أحببت أن تبدأ يومك بكمية جيدة من البروتين والألياف والحديد.

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