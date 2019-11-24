شكرا لقرائتكم خبر عن داء العطائف..عدوى بكتيرية تصيب الإنسان من اللحوم غير المطهية.. اعرف اعراضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داء العطائف هو عدوى بكتيرية تؤدى للإصابة بالإسهال بالإضافة إلى إمكانيه حدوث الحمى وتشنجات في البطن وتحدث تلك العدوى نتيجة لتناول اللحوم الغير مجهزة جيدا، وخاصة الدجاج.

ووفقا لما أكده موقع " HEALTHLINE" فإن داء العطائف هو واحد من أكثر الأسباب البكتيرية شيوعا للأمراض التي تنقلها الأغذية.

الرضع لديهم معدل عالٍ بشكل خاص من بكتيريا كامبيلوبيروسيس" داء العطائف" بسبب دفاعاتهم المناعية غير الناضجة، الشباب أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالعدوى ، ربما لأن لديهم خبرة أقل في الطهي والتعامل مع اللحوم النيئة، لذلك ، قد يتعرضون في كثير من الأحيان إلى الأطعمة التي يحتمل أن تكون ملوثة.

معظم الأشخاص الأصحاء ربما يطورون درجة معينة من المناعة ضد البكتيريا المسببة لهذا المرض أثناء نضوجهم قد يفسر هذا العدد الأدنى لحالات الإصابة بعدوى داء العطائف لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن.

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بالإضافة إلى انتقاله إلى البشر من خلال اللحوم الملوثة غير المطبوخة جيدًا ، يمكن لـهذا الداء ينتقل إلى الانسان نتيجة للحليب الملوث غير المبستر والماء غير المعالج.

الأشخاص الذين يعانون من ضعف أجهزة المناعة أكثر عرضة للإصابة بعدوى داء العطائف.

الأعراض

بعض الأشخاص المصابين بعدوى داء العطائف لديهم أعراض خفيفة ، مثل الاسهال ربما لن يسعى هؤلاء الأشخاص للحصول على رعاية طبية ، لأن الأعراض ستحل من تلقاء نفسها.

عند ظهور الأعراض الكاملة ، عادة ما تبدأ بعد يومين إلى سبعة أيام من التعرض للعدوى في البداية ، قد يعاني المريض من حمى لمدة 12 إلى 48 ساعة وصداع وآلام في العضلات وتوعك شعور عام بالمرض هذه الأعراض المبكرة تليها آلام البطن والإسهال الضيقة ، وأحيانًا مع الغثيان والقيء .