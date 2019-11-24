علامات تشير إلى عدم تناولك الكمية التى يحتاجها جسمك من الخضراوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعلم جميعا مدى فائدة الخضراوات للصحة، ومع ذلك ما زلنا نرغب فى التفكير خياراتنا الخاصة عندما يتعلق الأمر بالخضراوات. وينتهى الأمر إلى عدم إعجاب الكثيرين بذوقه وملمسه وعدة أسباب أخرى، فالاشخاص عشاق اللحوم يعتقدون أنهم يستطيعون البقاء على قيد الحياة إلى الأبد، ولكن عدم تناول الخضروات له أيضا بعض التأثيرات على الجسم.

اعراض نقص تناول الخضروات قد لا تتعرف على ذلك، لكن هذا كيف سيخبرك جسمك أنه لا يحصل على جرعة كافية من الخضروات، وفيما يلي بعض الأعراض التي تدل على أنك بالتأكيد لا تتناول الكمية المطلوبة من الخضار لدعم جسمك:

Advertisements الإعياءاذا كنت تشعر بالتعب والضغط طوال الوقت، فهذه أحد الأسباب الكثيرة للتعب هو بلا شك اتباع نظام غذائي غير متوازن، ويعتبر نقص فيتامين ب ونقص الحديد أحد الأسباب المهمة للتعب، ويمكن العثور على أكبر قدر من الفيتامينات والحديد في الخضروات المشوية مثل البطاطس والعدس وغيرها. ظهور الكدمات بالجسم هناك بالتأكيد نقص في الجسم إذا أصبت بكدمات في كثير من الأحيان، بعض الأشخاص يحدث لديهم كدمات دون أي سبب، ويكون هذا بسبب النقص الذي يحدث عند عدم تناول الكثير من الخضروات، لأن هذه الخضروات التي نأكلها هي مصدر كل للفيتامينات اللازمة لحياة صحية، ويُعد نقص فيتامين (ج) سببًا مهمًا لحدوث الكدمات.

مشاكل الذاكرةإذا كنت تعتقد أن ذاكرتك الضعيفة مشكلة ، فراجع عدد الخضروات التي تتناولها في يوم واحد، وهذا يمكن أن يؤدي إلى صعوبة في تذكر الأشياء وتفكير أبطأ، لذا أكثر من تناول الذرة والجزر والطماطم التي تساعد على تذكر الأشياء. تشنج العضلات نقص الفيتامينات في الجسم يؤدي في الغالب إلى تشنج العضلات ، حيث يؤدي نقص الكالسيوم والمغنيسيوم إلى زيادة فرص تقلصات العضلات لدى الأشخاص، والأكلات التى تساعد على منع تشنج العضلات تشمل العدس والخضروات ذات الأوراق الداكنة والمكسرات والبذور.

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