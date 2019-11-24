شكرا لقرائتكم خبر عن مرض باجيت ثانى أكثر أمراض العظام شيوعا بين كبار السن.. ما هو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العظام في الجسم تنهار باستمرار وتتشكل مرة أخرى في عملية طبيعية ومتوازنة بإحكام تسمى إعادة تشكيل العظام، وتحدث تلك العملية أيضًا استجابةً للإجهاد أو الإصابة الموضوعة على العظام على سبيل المثال ، تؤدي ممارسة رفع الأثقال إلى زيادة تكوين العظام.

وهناك أمراض تصيب العظام مثل مرض باجيت ، ووفقا لموقع "” Harvard Health، عند الإصابة بهذا المرض ينهار المزيد من العظم عن المعتاد وتظهر أشكال عظام جديدة أكثر من المعتاد هذه التغييرات في العظام يمكن أن تؤدي إلى تضخم وتشوه العظام.

ويميل نمو العظام الجديد إلى أن يكون أكثر ليونة وهشاشة من العظام الطبيعية ، ويمكن أن يتطور في نمط عشوائي بسبب هذا .

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ويعد مرض باجيت ثاني أكثر أمراض العظام شيوعًا بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ، بعد مرض هشاشة العظام ، فنادرا ما يتم تشخيصه عند البالغين.

ورغم أن السبب غير معروف ، إلا أن علم الوراثة قد يلعب دورًا لأن المرض يحدث أحيانًا في الأسر، وتشير الأبحاث إلى أن الفيروس البطيء النمو قد يسبب المرض ؛ تبدو بعض الخلايا الموجودة في عظام الأشخاص المصابين بمرض باجيت وكأنهم مصابون بفيروس، ومع ذلك ، لم يتم التعرف على أي فيروس.

الحالة نادرة في أجزاء معينة من العالم ، مثل اليابان ، ولكنها أكثر شيوعًا في الولايات المتحدة وأستراليا. في حوالي 20 ٪ من المصابين بمرض باجيت ، تتأثر منطقة واحدة فقط من الجسم وهى العمود الفقري والحوض والفخذين والساقين السفلية أو الجمجمة.

في الحالات الخطيرة ، يمكن أن تشمل المضاعفات الصمم ، وفشل القلب الاحتقاني الناجم عن تدفق الدم الزائد الذي تتطلبه العظام المريضة ، ومستوى الكالسيوم المرتفع وسرطان العظام.

ما يقدر بنحو 70 ٪ من الأشخاص الذين يعانون من مرض باجيت ليس لديهم أي أعراض من المرجح أن تحدث الأعراض لدى الأشخاص الذين يعانون من العديد من مناطق الجسم المصابة.