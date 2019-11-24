شكرا لقرائتكم خبر عن طرق سهلة لتطهير جسم الانسان من السموم! والان مع التفاصيل

الأحد 24 نوفمبر 2019 إليك طرق سهلة لتطهير جسم الإنسان من السموم.

1-تناول الفواكه ذات الألوان الغامقة، كالتوت و الرمان و الكرز لأنها تحمي من السرطان، و غنية بمواد الأكسدة. 2-تناول الأسماك بمختلف أنواعها لأنها تحتوي على زيوت مفيدة للجسم. 3-شرب عصير الخضار مثل الخس و الخيار، لأنه يعتبر مطهر فعال للجسم. Advertisements 4-شرب الماء بكثرة، لأنه ينقي الجسم و يعطي نضارة للبشرة، و ينشط الدورة الدموية. 5-تناول الشاي الأخضر و الزنجبيل، لأنه يخلص الجسم من المواد المضرة. 6-البابونج كذلك يطهر الجسم ، و يحتوي على مواد تحمي من سرطان الغدة الدرقية. 7-تجنب التدخين لأنه مفتاح جميع الأمراض. 8-ممارسة الرياضة لأنها تحمي الجسم من الأمراض، و العرق الذي يخرج يطهر الجسم من السموم.

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