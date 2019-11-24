شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز لاسلكي لمراقبة دم الرضع والأطفال بشكل أفضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طور الباحثون في «معهد ورسستر للفنون التطبيقية «في ماساتشوستس» في الولايات المتحدة، أداة في حجم أداة الاسعافات الأولية لمراقبة دم الرضع والأطفال بشكل أفضل.

ويعتمد الجهاز اللاسلكى المطور على قيام الضغط الجزئى للأكسجين (PO2)، حيث يشير هذا إلى مقدار الأكسجين الذي يحمله الدم، وهو مقياس أكثر دقة لصحة الجهاز التنفسي من قراءات تشبع الأكسجين التي يتم الحصول عليها باستخدام أجهزة قياس تأكسد الدم والذى يتم من خلال الأصابع.

ويشتمل الجهاز المطور على مطاط مرن يوضع على الجلد مزود بفيلم رفيع ينبعث منه ضوء أحمر.. ومن خلال المراقبة المستمرة لمستويات الضوء الأحمر، يستطيع الجهاز مراقبة الضغط الجزئى للأكسجين (PO2) للطفل في الوقت الفعلي.

بالإضافة إلى ذلك، بمجرد تجهيز الجهاز بشريحة قيد التطوير حاليًا، سيتمكن الأطباء وأولياء الأمور من توصيل الجهاز لاسلكيا بشبكة الإنترنت، وإرسال تحذيرات إلى تطبيق على الهواتف الذكية للأطباء والآباء والأمهات في حالة بدء انخفاض مستويات الأوكسجين في الدم لدى الرضيع، كما يمكن أن يستخدم هذه التقنية أيضًا المرضى البالغون، مثل أولئك الذين يعانون من الربو الحاد أو مرض الانسداد الرئوي المزمن.

وقال الباحثون «إن الإقامات الطويلة في المستشفى باهظة الثمن ويمكن أن تشكل عبئًا على الأسر. إن هدفنا من خلال هذا الجهاز المحمول ذي التكلفة المعقولة هو إعطاء الأطباء مزيدًا من المرونة في مراقبة مرضاهم في المستشفى وفي المنزل».