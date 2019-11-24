مجتمع نساء المكسيك بتغلب على مشكلة العنف بدورات للدفاع عن النفس

مكسيكو سيتي - لايف ستايل
تلجأ النساء في المكسيك بشكل متزايد إلى تعلم مهارات الدفاع عن النفس، في بلد يضم أعلى نسبة من الجرائم والاعتداءات على "الجنس اللطيف". وتعتبر المكسيك من أخطر بلدان العالم بالنسبة للمرأة، فلديها أكبر عدد من جرائم القتل التي تطال النساء بين بلدان أمريكا اللاتينية، وفقا لمنظمة العفو الدولية، إذ تقتل أكثر من 9 نساء في البلاد يوميا.
واستقطبت هذه الدورات التي أطلقت خلال 2019 مشاركات لأسباب مختلفة، فبعضهن أمهات يحاولن حماية أنفسهن وأطفالهن وأخريات طالبات يخشين من العودة إلى منازلهن وحيدات في الليل، وهناك راكبات سئمن من المضايقة في وسائل النقل العام.
ومنذ 2007، أعلنت 19 ولاية مكسيكية (مع مدينة مكسيكو) من بين 32 حالة التأهب لمكافحة العنف ضد المرأة.
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ويسمح القانون المكسيكي بمثل هذه التدابير عندما تصل نسبة العنف ضد المرأة إلى مستويات عالية، وقالت تانيا رينياوم بانزي، المديرة التنفيذية لمكتب منظمة العفو الدولية في المكسيك، إن الأمر سيحتاج إلى نقلة ثقافية كبيرة لتغيير "الذهنية الذكورية المتجذرة في المكسيك".
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