صحة ورشاقة

ما هي الطريقة الصحيحة للنهوض من الفراش؟

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي الطريقة الصحيحة للنهوض من الفراش؟ والان مع التفاصيل

الأحد 24 نوفمبر 2019

يعاني المرء في بعض الأحيان من آلام مفاجئة في الظهر، على سبيل المثال بسبب النهوض من الفراش بشكل خاطىء.

 

Advertisements

وعن كيفية النهوض من الفراش بشكل صحيح، أوضح جراح العظام الألماني "راينهارد شنايدرهان"، أنه ينبغي الاستدارة أولاً إلى الجانب باتجاه حافة السرير، ثم وضع القدمين على الأرض.

 

وبعد ذلك، يتم نصب الجزء العلوي من الجسم ببطء، ثم النهوض من الفراش، ويمكن أيضاً تهيئة الجسم لبداية اليوم بشكل مفعم بالنشاط والحيوية من خلال ممارسة تمارين المد والإطالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ما هي الطريقة الصحيحة للنهوض من الفراش؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا