- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن المجوهرات هى دليل على الحب والتقدير! والان مع التفاصيل
الأحد 24 نوفمبر 2019
النساء حول العالم تعشق المجوهرات مع اختلاف اشكالها وانواعها ، فمثلا قد تجد نساء تعشق الذهب الاصفر اللامع بينما اخريات يعشقن الماس ! والكل متفق على حبه بالتزين للمجوهرات ، ولكن هل سألتي نفسك ، هل المجوهرات دليل على الحب ؟ منذ القدم والمجوهرات هى دليل على الغنى والسلطة ، فمنذ عهد الفراعنة واهتمامهم باستخدام الفضة والذهب والاحجار الكريمة فى اثارهم وخاصة للملوك والامراء ، الامر الذي مازلنا نستطيع رؤيته فى المتاحف حتى الان، ولكن الامر يختلف بالنسبة للانسان العادي ، فهو ليس بصدد تخليد ذكراه فى التاريخ الانساني ، ولكن دعينا نعرف فى البداية كيف ترى المرأة المجوهرات ؟ - هدايا النجاح: والتى غالبا يقدمها الابوين تقديرا منهم لمجهودات ابنتهم الصغيرة وتفوقها الدراسي الملحوظ.
- خاتم الخطبة او الشبكة وهى هدية وعادة شرقية وعربية ، حيث يقدم العريس لعروسته خاتم من الماس او طقم من الذهب مع خاتم الخطبة الرسمية " الدبلة".
-هدايا الزوج : فغالبا ما يقدم الرجل لزوجته هدايا من الذهب فى مناسبات مختلفة كعيد ميلادها او عيد زواجهما او بمناسبة تحقيق انجاز معين فى عملها ...الخ. - مجوهرات الاطفال والتى غالبا يهديها الاهل والاقارب والاصدقاء بمناسبة انجاب الزوجين طفل جديد فى الاسرة .
ومما سبق نستنتج الاتي: ان المناسبات السعيدة والمهمة فى حياة المرأة مرتبطة بالمجوهرات فى كثير من الاحيان ، لذا فنحن نعتقد ان المرأة ترى ان المجوهرات هى دليل على الحب والتقدير . والان...كيف يرى الرجال المجوهرات ؟ - اموال كثيرة يجب ان يجمعها من اجل شراء تلك المجوهرات .
- واجب وتقليد فرضه عليه المجتمع وينادي البعض بالغاءه "شبكة العروس" مطالبين بالاكتفاء بالدبلة. - هدايا الاطفال الجدد لابد ان ترد لجالبيها مع اطفالهم ، مما يعنى ميزانية اخرى للهدايا.
- تجارة وامان مادي وخاصة مع الارتفاع المستمر لاسعار الذهب العالمية. تبدو الصورة قاتمة ؟ اليس كذلك؟ قليل من الرجال يشعرون ان المجوهرات ترمز للحب ، رغم ان المرأة ترى ذلك فى معظم الاحيان ، واليك عزيزي الرجل نوجه رسالتنا ... هناك نساء تعشق الورود والكلمة الرقيقة بدلا من الذهب و الماس ، اذا لم تستطع اهداء زوجتك قطعة من المجوهرات ، فعلى الاقل قم باهداءها هدية رقيقة تحتاجها او تعبر عن حبك لها ، لا داعي للتحجج بانعدام الوقت او قلة الاموال ، فدعوة صغيرة للعشاء خارج المنزل قد تكون كفيلة بالاحتفال بتلك المناسبة ، ودائما ابدا ...اعطي لتجد
كانت هذه تفاصيل خبر المجوهرات هى دليل على الحب والتقدير! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.