شكرا لقرائتكم خبر عن المكونات التي ستحتاجها للتخلص من الشيب! والان مع التفاصيل

الأحد 24 نوفمبر 2019 عادة ظهور الشيب يكون علامة على الشيخوخة ولكنها ليست دائماً تدل على ذالك ,فقد يظهر الشيب حتى عند الشباب أيضاً ,لهذا تجد من يصابون بالشيب سواء كانو شباباً أو شيوخاً يلجأون عادة إلى إخفاء الشيب عن طريق صباغته ,لكن مارأيك لو اقترحنا عليك طريقة طبيعية تخلصك من الشيب نهائياً في شهرين فقط .

المكونات التي ستحتاجها للتخلص من الشيب : 300ملل من زيت جوز الهند 10حبات من فصوص الثوم حبة بصلة كبيرة الحجم خمسة حبات من الكراث 10 أوراق من ورق الكاري Advertisements طريقة التحضير : 1_ في خلاط كهربائي نضع الكراث والبصل والثوم وأوراق الكاري ,ونخلطهم جيداً ,بعدها نضيف زيت جوز الهند للخليط . 2_ قومي بوضع الخليط في قدر وضعيه على النار حتى يغلى جيداً ,ويصبح لزجاً ولونه أسود . 3_بعد أن يصبح الخليط بارداً قم بوضعه في زجاجة . 4_ ضع الخليط على شعرك لمدة نصف ساعة ,بعدها اغسل شعرك بالطريقة العادية . إذا أردت الحصول على نتيجة جيدة قم بوضع الخليط يومياً ولمدة تقارب الشهرين ,حتى يستطيع المزيج أن يحفز شعرك على النمو بلونه الأصلي من جديد .

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