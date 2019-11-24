شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة للحماية من نزلات البرد خلال فصل الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تزامناً مع دخول فصل الشتاء وزيادة شدة البرد وانخفاض درجات الحرارة، تزيد فرص الإصابة بنزلات البرد.

وخلال الأسطر القادمة نقدم بعض النصائح الطبية لحماية الجسم من هذه التقلبات، وطرق للتعامل معها بشكل طبي دون الإصابة بنزلات البرد الشديدة، أو ما شابه ذلك، وفقا لموقع “webmed”.

في ظل هذه التقلبات بالطقس، عليك ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة أثناء الخروج من المنزل، وذلك للحفاظ والحد من التعرض لأي مشاكل صحية نتيجة للتعرض لتيارات الهواء الشديدة.

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عليك الاهتمام بتناول المشروبات الدافئة التي تساهم في تنشيط الدورة الدموية، كالزنجبيل والقرفة والينسون والكروية، فهي مشروبات تساهم في شعورك بالدفء لأنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية بشكل ملحوظ.

من أهم النصائح التي يجب عليك القيام بها هي الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الغنية بفيتامين سي لأنها تعمل علي تقوية الجهاز المناعي بشكل ملحوظ، ولذا عليك تناول الليمون والبرتقال، والبقدونس والبروكلي والقرنبيط، فهذه الحيلة تقلل فرص الإصابة بنزلات البرد.

عسل النحل يعد من الأمور الجيدة التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي بشكل ملحوظ، ولذا عليك تناول ملعقة منه على الريق فهو يحمي الجهاز التنفسي من التعرض للإصابة بنزلات البرد، وأيضا يقوي الجهاز المناعي.

عليك تناول الماء بكميات جيدة، لأنها تعمل علي تقوية الجهاز المناعي، وأيضا تساهم بشكل كبير في الحد من تعرض الجسم للإصابة بالجفاف، مع ضرورة وضع الكريمات المرطبة تجنباً لتشقق الجلد، كما ينصح تدفئة الجسم جيداً لتجنب التعرض لألم في المفاصل والعظام.