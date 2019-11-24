شرطة العاصمة موسكو تُكرِّم الأمهات والحوامل بطريقة لطيفة ومُميَّزة

قرّرت قوات الشرطة في العاصمة موسكو تكريم الأمهات والحوامل بطريقة لطيفة ومميزة وذلك مع اقتراب عيد الأم في روسيا.



وتوجهت بعض دوريات الشرطة مع فرقة موسيقية تابعة إلى وزارة الداخلية الروسية إلى دور التوليد في موسكو، حيث أحيت بعض الحفلات، وقدم عناصر الشرطة الورود للأمهات.

وقالت إحدى الأمهات بهذه المناسبة: "لقد حول رجال الشرطة هذه المناسبة لعيد حقيقي.. احتفلوا بنا كما في الأفلام.. استخدموا الرافعات وصعدوا لتقديم الورود لنا عبر نوافذ الطابق الثالث من المشفى، لقد كان أمرا رائعا".



يذكر أن يوم الأم هو عيد عالمي يحتفل به في كل منطقة بتاريخ معين، ففي العالم العربي يصادف في الـ21 من مارس/ آذار من كل عام، وفي النرويج في 2 فبراير، أما روسيا فتحتفل بهذه المناسبة في 24 نوفمبر.

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