شكرا لقرائتكم خبر عن الرضع تنخفض مقاومتهم للحصبة بعمر 3 أشهر وتنتهى فى الشهر السادس.. دراسة تؤكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تقرير لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC أن الأطفال يفقدون المناعة ضد الحصبة التي تتعرض لأمهاتهم خلال 3 أشهر فقط من الولادة، مما يجعلهم عرضة للفيروس في وقت ما، حيث تبين أن 92٪ من الأطفال قد فقدوا أجسامًا مضادة التى منحت لهم من جانب أمهاتهم عندما كان عمرهم ثلاثة أشهر.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية" فيحصل الأطفال على جهاز المناعة الجزئي من أمهاتهم، هذه المناعة الموروثة تتضمن الأجسام المضادة التي تحارب الحصبة، وافترض الأطباء أن الأطفال يتمتعون بالحماية من الحصبة بفضل هذه الأجسام المضادة للموروثة، حسبما أكدت دراسة جديدة من أونتاريو للصحة العامة.

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وخلال الفترة التى توجد فيها حماية الحصبة الموروثة حقًا قام الباحثون بسحب عينات دم من حوالي 200 طفل في كندا واختبارها وتبين أن ضعفت بعد مرور الشهر الثالث من عمرهم.

وبحلول الوقت الذي بلغوا فيه عمر ثلاثة أشهر كان 92% من مستويات الحماية من الحصبة لدى الرضع قد انخفض إلى أقل من العتبة اللازمة لتوفير الحماية لهم ضد الفيروس، وحوالى 20% لديهم مستويات منخفضة بشكل خطير من الأجسام المضادة بنهاية الشهر الأول من حياتهم، وبحلول الوقت الذي كان عمره ستة أشهر لم يكن أي من الأطفال الرضع بمنأى عن الحصبة، وهو ما يؤكد ضرورة إعطاء اللقاحات وفقًا للتوصيات الحالية، وضرورة إعطائه للأطفال فى سن مبكرة، خاصة أنهم عرضة بالفعل للحصبة فى عمر ستة أشهر.