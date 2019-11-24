فيديو معلوماتى.. كل ما تريد معرفته عن مرض انفصام الشخصية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفصام الشخصية من الأمراض النفسية التى يصاب بها البعض، ونتعرف على كل ما يخص هذا المرض وفقا لموقع " medicalnewstoday وschizophrenia"، من خلال هذا الفيديو . ما هو مرض انفصام الشخصية؟ ما هو مرض انفصام الشخصية؟ هو مرض نفسى يصاب به البعض نتيجة للتعرض لاضطراب عقلى يظهر فى سن البلوغ ما هى أعراض انفصام الشخصية؟ ما هى أعراض انفصام الشخصية؟ - الهلوسة - الأوهام - غياب تعابير الوجه - فقدان الأمل - قلة الحماس - قلة التركيز - قلة الإحساس بالحزن أو الفرح Advertisements - الاعتماد على الآخرين بشكل أكبر ما أسباب الإصابة بانفصام الشخصية؟ ما أسباب الإصابة بانفصام الشخصية؟ - الوراثة لها دور كبير فى الإصابة بانفصام الشخصية - الضغوط النفسية والعصبية - تعرض الشخص لخلل فى كيمياء المخ يزيد من فرص الإصابة كيف يتم تشخيص انفصام الشخصية؟ كيف يتم تشخيص انفصام الشخصية؟ -تحليل صورة الدم الكاملة -إجراء أشعة على المخ -التقييم النفسى ما هو علاج انفصام الشخصية؟ ما هو علاج انفصام الشخصية؟ تناول أدوية تساهم بشكل كبير فى السيطرة على الأعراض وتجنب المضاعفات.

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