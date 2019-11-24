ما هي الأطعمة التي تحافظ على صحة العين وتقوي النظر؟

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الأحد 24 نوفمبر 2019 قد تكون سمعت أن الجزر والمأكولات البرتقالية اللون والخضار تساعد على حماية النظر وذلك بسبب احتوائها على مادة البيتاكاروتين، أي نوع من فيتامين "أ" يعطي هذه الأطعمة لونها البرتقالي. ولكن ليست مادة البيتا كاروتين هي فقط التي تحسن النظر، بل هناك أيضاَ معادن أخرى وفيتامينات جيدة للنظر، مثل هذه الأطعمة التي تحافظ على صحة العين وتقوي النظر:

الخضار الورقية: تحتوي الخضار الورقية على مواد مضادة للأكسدة مثل لوتين وزياكسانثين، والتي تؤدي إلى انخفاض خطر الاصابة بالضمور البقعي وتحسين النظر. البيض: يُعتبر صفار البيض مصدر رئيسي للمواد المضادة للأكسدة مثل لوتين وزياكسانثين بالإضافة إلى الزنك، وكل هذه العناصر تساعد على تقليل خطر الضمور البقعي الخاص. Advertisements التوت والحمضيات: هذه الثمار غنية بالفيتامين C، والذي أثبت قدرته على الحد من خطر الإصابة بالضمور البقعي ضعف عدسة العين. اللوز: يعتبر اللوز غنياً بالفيتامين E، الذي يؤدي إلى إبطاء الضمور البقعي. الأسماك الدهنية: سمك التونة والسلمون والماكريل والأنشوجة وسمك السلمون المرقط، كل هذه الأسماك غنية بالأحماض الدهنية الموجودة في شبكية العين، والتي يؤدي النقص بها إلى الإصابة بمتلازمة جفاف العين.

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