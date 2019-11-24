هذا ما يحدث عند وضع قطعة من معجون الأسنان علي هاتفك المحمول!

الأحد 24 نوفمبر 2019

جميعنا نستخدم معجون الأسنان ولكن له عندنا إستخدام واحد فقط وهو تنظيف الأسنان وحمايتها من التسوس وإزالة بقايا الأكل المتراكمة علي أسناننا عن طريق غسلها بالفرشاة ومعجون الأسنان جيدا وتلك الطريقة تضمن لك الوقاية من تسوس الأسنان وتعطي لفمك رائحة ذكية ولأسنانك بياض غير معقول



ولكن يوجد حولنا الكثير من الأشياء والمواد التي نظن أن ليس لها إلا إستخدام واحد فقط ونظنها عديمة القيمة فيما بعد ونسارع بالتخلص منها علي الفور ولكن يتبين لنا فيما بعد أن تلك الأدوات والمواد لها فوائد عديدة ويمكننا الإستفادة منها بطرق عديدة جدا ومن بين تلك المواد معجون الأسنان الذي صار له العديد من الإستخدامات المفيدة للإنسان بشكل كبير

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فوائد معجون الاسنان

ولكن هل فكرت يوما ما الذي يمكن أن يحدث عند وضع قطعة من المعجون علي هاتفك المحمول ؟

قد تظن في البداية أن الفكرة غير معقولة ولكن إن جربت القيام بذلك سوف تدهشك النتيجة حقا فإن وضع قطعة من المعجون علي هاتفك المحمول تقوم بعلاج الكسور والخدوش التي به وتقضي عليها نهائيا وتعيد هاتفك كالجديد كل ما عليك فعله هو وضع قطعة صغيرة من معجون الأسنان علي قطعة قماش نظيفة ونقوم بوضع المعجون علي الخدوش الموجودة بالتليفون ثم بإستخدام قطعة قماش نظيفة أخري نقوم بإزالة المعجون من علي الهاتف ولكن برفق وسنلاحظ أن الخدوش قد أزيلت بكل سهولة وعاد الهاتف كالجديد في لحظات وبدون أي مجهود