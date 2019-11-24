شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عندما تأكل البامية؟ والان مع التفاصيل

الأحد 24 نوفمبر 2019

البامية هي من الخضروات الأكثر علاجية لعدة أمراض ,وهي تزرع في جميع المناطق المعتدلة الدفئ في جميع أنحاء العالم ,وهي أيضاً من الخضروات الموسمية حيث تتوفر في فصل الصيف بشكل أساسي ,وتختلف طريقة طهيها من دولة إلى أخرى ,من خلال هذا المقال سوف نعرفكم على الفوائد المدهشة التي تحتويها البامية ,فنحن على يقين بأنك سوف تبدأ باستخدام البامية كجزء من النظام الغذائي الخاص بك كل يوم .



تساعد البامية في تخفيض الكولسترول السيء في الدم ,فهي غنية بالألياف الذي يعمل على الحماية من تصلب الشرايين وارتفاع الكولسترول في الدم .

البامية من أفضل الأغذية التي ينصح الأطباء بتناولها يومياً للمرأة الحامل ,لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من حمض الفوليك الذي يعتبر هام جداً للمرأة الحامل ,كما أن الفيتامينات المتوفرة في البامية تحمي الجنين من الإصابة بتشقق العمود الفقري وغيرها من الأمراض التي تصيب الجنين في فترة الحمل ,كما أنه يساعد فينمو الجنين بشكل صحي وسليم .

إذا كنت تعاني من مرض السكري ,فالبامية هي أفضل علاج لك ,لأنها تحتوي على العناصر الغذائية والألياف التي تساعد على تنظيم نسبة السكر بالدم .

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في سنة 2005 أجريت دراسة طبية ,حيث أظهرت على أن الأشخاص الذين يستهلكون البامية بشكل انتظامي ,هم أقل عرضة للإصابة بأمراض الكلى .

البامية هي أفضل مطهر قوي للقولون ,بسبب احتوائه على نسبة عالية من الألياف والمواد المغذية ,فهي تساعد على تسهيل عملية الهضم بشكل صحي ,وتعمل كمادة مطهرة للقولون والأمعاء ,فهي تقلل من خطر الإصابة بمرض سرطان القولون .

تعتبر البامية من الخضروات التي تحتوي على سعرات حرارية أقل نسبة من غيرها ,وقد أثبت أن تناول كمية قليلة من البامية قادرة على أن تشعركبالشبع لفترة أطول ,مما يساعدك في فقدان الوزن بسهولة .

تحتوي البامية أيضاً على فيتامين سي الذي يعتبر من أهم الفيتامينات لصحة الجلد ,فهي تساعد في إصلاح أنسجة الجسم التالفة ,كما تساعد أيضاً في تفتيح البشرة والحفاظ على نضارتها .

كما أن البامية تساعد في تخفيف آلام حرقة المعدة .وتعزيز صحة العظام لمكافحة مرض هشاشة العظام ,كما أنها تساعد أيضاً في إنتاج خلايا الدم الحمراء للمحاربة فقر الدم .

هل عرفتم الآن لماذا يجب عليكم إضافة البامية لنظام غذائكم اليومي خصوصاً في فصل الصيف .