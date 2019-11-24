ماذا عن فوائد وإستخدامات قشر الرمان؟

الأحد 24 نوفمبر 2019

الرمان من الفواكة الشتوية التي نحبها ونعشقها كثيرا فهو له طعم مميز ورائحة شهية وأيضا فهو غني بالفوائد الصحية التي تفيد جسم الإنسان بشكل كبير حيث تحتوي ثمرة الرمان علي نسبة لا بأس بها من مضادات الأكسدة والتي تعمل بدورها علي مقاومة الأمراض وكأنها حائط صد منيع يحمي الجسم من الأمراض.



كما يعمل الرمان علي مقاومة مرض السرطان وقهر خلاياه وذلك بفضل مضادات الأكسدة التي يحتويها كما أن ثمرة الرمان غنية بالمعادن والفيتامينات التي تفيد الجسم بشكل كبير وتعمل تلك الفيتامينات والمعادن علي تقوية العظام وحماية الجسم من مرض هشاشة العظام كما يعمل التناول المستمر للرمان علي إنقاص الوزن بصورة طبيعية وآمنة

كانت تلك نبذة مختصرة عن فوائد ثمرة الرمان فماذا عن فوائد وإستخدامات قشر الرمان

إستخدامات قشر الرمان

يعتبر قشر الرمان كنز من الفوائد والتي فور العلم بها ستجعلك لن تستغني عنه ولن تفكر في رميه بعد الآن والتي تتمثل في الآتي-

أولا له فوائد عظيمة للشعر وذلك عن طريق

نزع الغشاء الأبيض وتعريضه لأشعة الشمس المباشرة حتي يجف تماما وبعد ذلك علينا سحقه حتي يصير كالبودرة ونضيف إليه ملعقتين من زيت الزيتون ونضعه علي الشعر مدة نصف ساعة سيعمل ذلك الخليط علي القضاء علي القشرة وتقوية بصيلات الشعر ونمو الشعر ومنع تقصفه

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ثانيا بالنسبة للجلد والبشرة

يمكنك سحق قشر الرمان كما في السابق ولكن هذه المرة نضيف إليه كوب من الزبادي ونضع ذلك الخليط علي الوجه مدة نصف ساعة وسوف يعيد إلي البشرة رونقها ونضارتها ونعومتها

ثالثا لعلاج إلتهاب الحلق واللوزتين

يمكنك وضع بودرة قشر الرمان في وعاء وإضافة القليل من الماء إليه وإستخدامه كغرغرة للحلق وذلك سوف يعمل علي الشفاء السريع بإذن الله

رابعا للتخلص من ألم الأسنان

حيث أصبح قشر الرمان من المكونات الأساسية في صناعات معجون الأسنان ومنظفات الأسنان لما له من فاعلية في القضاء علي إلتهابات الأسنان وتسكين الألم

خامسا للقضاء علي رائحة الفم الغير مرغوب فيها

وذلك عن طريق إضافة القليل من الماء إلي مسحوق قشر الرمان وإستخدامه كمضمضة للفم مرتين باليوم الواحد وسوف يعمل ذلك علي القضاء نهائيا علي رائحة الفم الكريهة والغير مرغوب فيها

بعد كل تلك الفوائد والإستخدامات لقشر الرمان لا أظن أنك سوف تقوم برمي قشر الرمان أبدا بعد الآن