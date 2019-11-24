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شكرا لقرائتكم خبر عن طرق لإزالة البقع عن أكواب الزجاج والان مع التفاصيل
الأحد 24 نوفمبر 2019
تتعرّض أكواب الزجاج إلى ترسبات ناتجة عن السوائل في داخلها. لإزالة هذه الآثار، نقدم لك الطرق الثلاث الآتية:
1. افركي مكان البقع بكمية قليلة من "صودا الخبز"، بواسطة فرشاة أسنان ذات وبر ناعم.
2. رشي بضع قطرات من الخل الأبيض على البقع الظاهرة على الأكواب، من ثم قومي بغسلها بالماء الفاتر، وجففيها بقطعة قماش خالية من الوبر.
3. قومي بغسل الأكواب بواسطة الماء الساخن وكمية قليلة من سائل الجلي وضعيها على منشفة نظفة، من ثم اتركيها لتجفّ في الهواء.
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