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شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما يحدث عند ترك اللحوم المتبلة لليوم التالي! والان مع التفاصيل
الأحد 24 نوفمبر 2019
تعتبر اللحوم والفراخ من الأغذية الاساسية التى لا يستطيع أحد الإستغناء عنها لأنها مصدر رئيسى للطاقة فى جسم الإنسان ، فكثيراً من ستات البيوت الذين يجيدون عمل الأطعمة ويقومون أيضا يعمل التوابل المكونة من أشياء كثيرة والتى يفضلون وضع هذه التوابل على اللحوم ووضعها فى بعض قطع الثوم وأيضاً البصل للإحتفاظ بالطعم ، وحتى تذوب هذة التوابل فى اللحوم وإستخدامها فى اليوم التالى لكى يكون الطعم مميز والمذاق ممتاز.
وبعد هذا كله هل وضع هذة التوابل على اللحوم وتركها لفترة له تأثير سلبى على هذه اللحوم ؟؟ وهذا ما أشارت له الدراسات أن ترك هذة اللحوم وعليها هذة التوابل فى الثلاجة لليوم التالى لأضرار جسيمة ، حيث أنه قد تسبب تسمم هذة الأغذية.
يحدث ذلك لأن الجراثيم تتكون فى هذة اللحوم ،لان عندما نترك هذة التوابل لمدة أكثر من المعتاد فإنها تتسبب فى إتلاف هذة اللحوم مما يسبب التسمم بعد أكلها ، لذا ينصح بوضع هذة اللحوم المتبلة داخل الفريز لحمايتها ، وأيضاً لا يجب وضع البصل عليها ولكن نضعه بعد إخراجها من الثلاجة.
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