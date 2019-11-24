شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان الدم قابل للعلاج فى أى عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد الكثير من الناس أن الإصابة بسرطان الدم بالنسبة لكبار السن يعنى اقتراب نهاية الحياة، لكن هذه ليست الحقيقة، وفقا لما ذكره موقع "كلايفند كلينيك"، حيث أكد أنه يمكننا علاج كل شخص مصاب بسرطان الدم الحاد، بغض النظر عن العمر والحالة المرضية.



سرطان الدم عند كبار السن اللوكيميا أو سرطان الدم على الرغم من أنه أحد أكثر أنواع سرطانات الطفولة شيوعًا، إلا أن سرطان اضطرابات الدم يصيب بالفعل المزيد من البالغين وكبار السن.

وفقًا للمعهد الأمريكى للسرطان فيتم تشخيص سرطان الدم في معظم الأحيان بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و 74 عامًا.

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والعمر المتوسط عند التشخيص هو 66 عاما، وهناك خيارات علاجية للمرضى من جميع الأعمار، بما فى ذلك العلاج الكيميائي ونقل الدم. علاج سرطان الدم عند كبار السن

غالبًا ما يفاجأ المرضى كبار السن بسماع الخيارات المتاحة لعلاجه. لدى الشخص فى الستينيات من العمر الذى خضع للعلاج الكيميائي المكثف فرصة بنسبة 55 إلى 60% للشفاء، هذا يعنى أن جميع علامات وأعراض السرطان تختفي، على الرغم من أن السرطان ربما لا يزال في الجسم.

وهناك مخاطر مع الخضوع للعلاج، بما في ذلك الالتهابات والموت، لكن هذه المخاطر موجودة أيضًا دون علاج: إذا رفض المريض في السبعينيات من عمره العلاج فإن العمر المتوقع هو ثلاثة إلى أربعة أشهر، مع خطر الإصابة بالالتهابات والمضاعفات الأخرى، لكن العمر المتوقع مع العلاج أطول.