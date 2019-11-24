حيل لإزالة بقع المبيض عن الملابس الملونة.. فما هي؟

الأحد 24 نوفمبر 2019

تعرض الملابس للمبيض هو الكابوس الأكبر لدى الجميع خصوصاً إذا كانت قطعة الملابس المفضلة لديك، فقد تظن أنّه عليك التخلّص منها ورميها، لكن هذه بعض الحلول العملية لإنقاذ قطعة الملابس المفضلة لديك وإعادة إرتدائها.



-إزالة بقع المبيض: لا شكّ بأنّ إزالة البقع عن الملابس الملونة أمر صعب للغاية خصوصاً أنّ العناصر المبيضة قد قامت بإزالة الصبغة من القماش، إلّا أنّ الأمر ليس مستحيلاً، خصوصاً إن كانت البقع صغيرة ومنتشرة.

ويمكن الإستعانة بالسبيرتو بتركيز عالِ لنقع بعض الكرات القطنية به، وتطبّيق الكرات المنقوعة على البقع، ثم يجب الفرك عليها وعلى المنطقة المحيطة بها في شكل دائري.

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الإستمرار بالفرك ليعود اللون للإنتشار مجدداً من القماش المحيط إلى داخل البقعة، بعدها يجب غسل القماش جيداً بالماء البارد.

-تبييض القطعة بالكامل: إذا كانت البقعة كبيرة جداً، أو أنّ لون القماش فاتح للغاية، فبالإمكان العمد إلى تبييض القطعة بالكامل.

- إعادة تلوين البقعة: خصوصاً إن كانت الملابس سوداء اللون، فبالإمكان الإستعانة ببعض الصبغات الخاصة الموجودة في الأسواق والأماكن المخصّصة لتنظيف الملابس مثل المصبغة لتلوين البقعة. ولكن هذه التقنية لا تنفع مع الألوان المتدرّجة، فهناك إحتمال عدم لختيار درجة لون القماش ذاته، ما سيترك البقعة ظاهرة، ولو كانت بلون مختلف.

- تزيين القماش بالبقع: عند مواجهة صعوبة في إخفاء البقعة، نلجأ لتشكيل بقع إضافية بواسطة المبيض واعتماد نمطاً فنياً ليبدو وكأن نقشة القماش هي أساساً بهذا الأسلوب.