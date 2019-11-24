شكرا لقرائتكم خبر عن تخلصي من الخطوط الرفيعة والتجاعيد بهذه الطرق والان مع التفاصيل

الأحد 24 نوفمبر 2019 تظهر التجاعيد الرفيعة بسبب التقدم في العمر، أو التعرض للشمس، أو بسبب نقص المياه في الجسد، لكن على السيدات محاربة هذه التجاعيد في وقت مبكر حتى قبل ظهور الخطوط الرفيعة، إليك الأمور التي تساعدك في محاربتها:

1- إستخدام الكريمات المرطبة يومياً. 2- شرب 8 أكواب من المياه. 3- إستخدام " الألوفيرا" جل عند الخروج في الشمس، فهو مؤخر طبيعي للشيخوخة. Advertisements 4- مساج بسيط بالكريمات ليلياً. 5- استخدمي البيض على وجهك لمحاربة الشيخوخة. 6- تناولي معلقة من التوت مع بيض مع ملعقة من عصير برتقال وزيت الزيتون. 7- تناولي الافوكادو الغني بالفيتامين E. 8- جميع أنواع تحتوي على المضادة للتأكسد .

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